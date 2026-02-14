Пока в большинстве стран 14 февраля ассоциируется с признаниями, цветами и романтическими жестами, в некоторых государствах этот день считается опасным, аморальным или даже преступным. В отдельных регионах за валентинки, подарки и публичные проявления чувств можно столкнуться с полицией, штрафами и давлением со стороны властей.

Саудовская Аравия: от полного запрета к разрешению

На протяжении десятилетий День святого Валентина в Саудовской Аравии находился под строгим запретом. Праздник считался противоречащим исламским нормам, а любые попытки его отмечать могли закончиться арестами. Магазинам запрещалось продавать цветы, открытки и другие символы любви.

Перелом произошёл в 2016 году, когда наследный принц Мохаммад бин Салман лишил Комитет по поощрению добродетели и предупреждению порока части полномочий. После этого ограничения фактически были сняты, и сегодня День влюблённых в стране можно отмечать открыто.

Малайзия, Узбекистан и Пакистан: религия и традиции против праздника

В ряде мусульманских стран праздник запрещён полностью или частично из-за его несоответствия культурным и религиозным нормам.

В Малайзии День святого Валентина считается угрозой нравственности молодёжи. Каждый год здесь проходят акции протеста, а публичное празднование может привести к задержанию.

В Узбекистане праздник официально запретили в 2012 году решением Министерства образования. Его заменили празднованием дня рождения Бабура, исторической фигуры и основателя империи Великих Моголов.

В Пакистане запрет вступил в силу в 2018 году. Власти ограничили публичные мероприятия, рекламу и продвижение праздника в медиа.

Иран: праздник без открыток и цветов

В Иране День святого Валентина разрешён лишь формально. Продажа валентинок, тематических подарков и открыток находится под запретом. Магазинам и ресторанам грозит закрытие или судебное преследование за продвижение праздника.

Из-за этого цветы и подарки часто продаются нелегально, а цены на них на чёрном рынке могут вырастать в 5–10 раз.

Индия: давление со стороны радикальных групп

В Индии официального запрета на праздник нет, но в реальности влюблённые пары могут сталкиваться с угрозами и агрессией. Радикальные националистические группы нередко нападают на молодых людей, публично проявляющих чувства, — известны случаи унижений, насильственного остригания волос и порчи внешности.

В 2015 году представители ультраправых индуистских организаций даже угрожали принудительно женить всех, кто открыто отмечает День святого Валентина или публикует романтические посты в соцсетях.

Индонезия: региональные запреты

В отдельных консервативных провинциях Индонезии, включая Ачех, действуют строгие религиозные нормы. Там День влюблённых официально запрещён, а за его празднование возможны наказания со стороны религиозной полиции.

Северная Корея: западным праздникам вход закрыт

В Северной Корее западные праздники полностью игнорируются. День святого Валентина не отмечается вовсе. Единственные даты, когда допустимо публично выражать чувства, связаны с днями рождения лидеров страны — и эти чувства должны выражать исключительно лояльность и преданность государству.

