Сегодня станет известно, кто отправится от Латвии на «Евровидение» 0 137

Lifenews
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня станет известно, кто отправится от Латвии на «Евровидение»

Сегодня состоится финал песенного конкурса Латвийского общественного медиа "Supernova", в котором определят, кто будет представлять Латвию на конкурсе песни "Евровидение", агентству ЛЕТА сообщили в медиа.

За победу поборются по пять номеров из первого и второго полуфиналов.

В финал конкурса из первого полуфинала вышли "Kautkaili" с песней "Te un tagad", "De Mantra" с песней "Let Them", Emilija с песней "All We Ever Had", Tikasha Sakama с песней "#010126 CODA" и "Elpo" с песней "Blakus".

Из второго полуфинала в финал "Supernova" прошли Atvara с песней "Ēnā", Legzdina с песней "Ribbon", Robert Ox с песней "Ravin' At The Taj Mahal", Krisy с песней "Take It" и Miks Galvanovskis с песней "Cruel Angel".

Песни и исполнителей для участия в полуфинале конкурса "Supernova" определило жюри, в состав которого входят представители латвийской музыкальной индустрии, сферы мероприятий и телевидения, а также зарубежные профессионалы.

Победитель финала получит возможность в мае представить Латвию на конкурсе песни "Евровидение" в столице Австрии Вене.

Ранее сообщалось, что для участия в полуфинале "Supernova" жюри из 124 заявок отобрало 24 участника.

#Евровидение #Латвия #музыка #конкурс #песни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео