«Это гадко и неприятно»: Зеленский недоволен участием русских в Олимпиаде 1 1788

Lifenews
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это гадко и неприятно»: Зеленский недоволен участием русских в Олимпиаде
ФОТО: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что смотрел трансляцию Олимпийских игр, но после обнаружения русских ему стало гадко и неприятно.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «неприятно» из-за большого числа русских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026.

Украинский лидер сообщил, что смотрел трансляцию Олимпийских игр, в частности, фигурное катание. «Вы видите — там русские практически во всех сборных. И, знаете, это неприятно, гадко. Грузия, Америка — вы видите, сколько их там? Честно говоря, очень много», — сказал он.

Позже Зеленский призвал "уе...ывать русских в Россию" из западных стран вместе с детьми.

Читайте также: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России - аналитик поделился «инсайтом»

Читайте нас также:
#фигурное катание #Украина #спорт #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Ну это кому как. Мне, например, смотреть олимпиаду без русских не интересно. Кастрированная какая то олимпиада.

    13
    1

