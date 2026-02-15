Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что смотрел трансляцию Олимпийских игр, но после обнаружения русских ему стало гадко и неприятно.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «неприятно» из-за большого числа русских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026.

Украинский лидер сообщил, что смотрел трансляцию Олимпийских игр, в частности, фигурное катание. «Вы видите — там русские практически во всех сборных. И, знаете, это неприятно, гадко. Грузия, Америка — вы видите, сколько их там? Честно говоря, очень много», — сказал он.

Позже Зеленский призвал "уе...ывать русских в Россию" из западных стран вместе с детьми.

