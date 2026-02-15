Baltijas balss logotype
«Уе...ывайте в Россию!» Зеленский призвал выгнать россиян из Европы и США 4 7316

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Уе...ывайте в Россию!» Зеленский призвал выгнать россиян из Европы и США
ФОТО: Global Look Press

"Уе...ывайте в Россию". Зеленский в матерной форме призвал выслать из западных стран граждан России из Европы и США вместе с их детьми.

Президент Украины Владимир Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян. Об этом он высказался в интервью подкасту The Conversation на полях Мюнхенской конференции по безопасности (отрывок с этими словами привело украинское издание «Страна.ua»).

Зеленский указал, что европейцы много сделали, но не ввели санкции против российской атомной энергетики, против граждан России, их родственников и детей, которые «учатся в европейских университетах и владеют недвижимостью в США».

"Европейцы до сих пор не ввели санкции против российской ядерной энергетики, против Росатома, против россиян, их родственников, их детей, которые живут в Европе, которые живут в Штатах, которые учатся в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в США. У них там куча недвижимости, дети, родственники повсюду. Уе...ывайте в Россию (fuck away)", - заявил Зеленский.

По его мнению, россияне «не уважают никого в США, не уважают правила, не уважают демократию, не уважают Украину и Европу». «Езжайте домой (в оригинале — go home, прим.). Почему это неправильно?» — задался вопросом Зеленский.

Ранее Зеленский прокомментировал участие россиян в Олимпиаде словами «гадко и неприятно». Зеленский сообщил, что смотрел трансляцию Олимпийских игр, в частности, фигурное катание. «Вы видите — там русские практически во всех сборных. И, знаете, это неприятно, гадко. Грузия, Америка — вы видите, сколько их там? Честно говоря, очень много», — сказал он.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

#Украина #санкции #дипломатия #русские #Россия #политика
Редакция BB.LV
  • VA
    Vairis Arlauskas
    15-го февраля

    Ну что это такое?

  • Пп
    Прожектор перестройки
    15-го февраля

    Пусть сначала соберёт своё хох ла быдло по всей Европе и США, которые расползлись как тараканы и мешают покою граждан живущих в своей стране.

  • JL
    Janina LV
    15-го февраля

    Когда лидер путает мораль с истерикой, на выход просят разум. Политика уровня ссаного подъезда: если шумят - вызывай дворника истории.

  • ТТ
    Тим Тим
    15-го февраля

    Боюсь, что скоро у..ë.. ть придëся твоим землякам, пожили на халяву и хватит, а к этому всë идëт.

