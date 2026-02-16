Вышла драма «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннел – адаптация известного романа, в которой снялись Марго Робби и Джейкоб Элорди, получила смешанные отзывы, но точно не оставила критиков равнодушными. Что стоит знать перед просмотром?

«Грозовой перевал» (1847) – единственный роман в наследии Эмили Бронте. Мрачная любовная история стала классикой английской литературы. Книга рассказывает о жизни двух йоркширских семей – Эрншоу и состоятельных Линтонов, живущих по соседству. В семье Эрншоу растет мальчик Гитклифф, которого забрали с улицы. Между ним и дочерью Эрншоу – Кэти – с детства возникает сильная привязанность. Но социальное положение вынуждает взрослую Кэти выйти за богача Линтона. Гитклиф стремится отомстить.

Разворачивается история страстной любви между Кэтрин Эрншоу и Гитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Гитклиф был любимцем их отца, обращается с Хитклифом как со слугой и избивает его. Сюжет рассказывает о неистовой любви Гитклифа и Кэтрин, а также о ярости, боли, ревности и мести Гитклифа, которые он безжалостно обрушивает на человека, мешающего ему жениться на ней, — Эдгара Линтона.

Эмеральд Феннелл объявила о начале работы над проектом в своих социальных сетях 13 июля 2024 года. Производством фильма занимаются компании MRC и LuckyChap Entertainment Марго Робби. Третья совместная работой Феннелл и Робби после «Девушки, подающей надежды» (2020) и «Солтберна» (2023). В сентябре 2024 года Робби и Джейкоб Элорди получили главные роли, что стало второй совместной работой Элорди и Феннелл после «Солтберна». В ноябре 2024 года к актёрскому составу присоединились Хонг Чау, Элисон Оливер и Шазад Латиф.

Председатель совета директоров Netflix Дэн Лин предложил 150 миллионов долларов за приобретение прав на распространение фильма. Феннелл и Робби не решались согласиться, поскольку хотели обеспечить фильму кинопрокат и маркетинговую кампанию. Мэтью Беллони из Puck отметил, что Робби ещё предстоит сняться в оригинальном фильме Netflix или стать его продюсером и что Феннелл придётся решать, где выпускать фильм. В октябре компания Warner Bros. Pictures, заключившая сделку с LuckyChap, выиграла торги за права на фильм, хотя её предложение в 80 миллионов долларов было ниже, чем у Netflix, после гарантии широкого кинопроката и значительных маркетинговых обязательств. Съёмки начались в Великобритании в январе 2025 года.

Музыку к фильму написал Энтони Уиллис, ранее работавший с Феннелл над фильмом «Солтберн», а Charli XCX внесла свой вклад, выпустив альбом оригинальных песен. Ведущий сингл, «House» с участием валлийского музыканта Джона Кейла, был выпущен 10 ноября 2025 года вместе с музыкальным видео, снятым Митчем Райаном. Вторая песня, «Chains of Love», была выпущена 13 ноября, одновременно с выходом театрального трейлера фильма, в котором также прозвучала эта песня. Третий сингл, «Wall of Sound», был выпущен 16 января.