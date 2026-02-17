Baltijas balss logotype
Названо неочевидное последствие морозов для здоровья

Lifenews
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названо неочевидное последствие морозов для здоровья
ФОТО: Unsplash

Дерматолог Крэйторн: мороз нарушает защитный барьер кожи.

Дерматолог Эмма Крэйторн предупредила, что зимой защитный барьер кожи становится уязвимым. О неочевидном последствии морозов она рассказала The Guardian.

Основной опасностью врач назвала пересушенный воздух как на улице из-за мороза, так и в помещениях из-за отопления. По ее словам, в таких условиях кожа теряет влагу быстрее, чем может ее восстановить. Это нарушает защитный барьер кожи, приводит к сухости, раздражению, воспалению и покраснению, особенно у людей с чувствительной кожей или хроническими дерматологическими заболеваниями.

Эксперт добавила, что уменьшить такие последствия можно, если использовать увлажнители воздуха и увлажняющие кремы. Чтобы укрепить кожный барьер, она посоветовала выбирать средства с керамидами и глицерином.

#кожа #уход за кожей #дерматология #здоровье
