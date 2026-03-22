Найдены неочевидные факторы риска преждевременной смерти женщин 0 258

Lifenews
Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Найдены неочевидные факторы риска преждевременной смерти женщин
ФОТО: Unsplash

Menopause: ибыточный жир повышает риск преждевременной смерти после менопаузы.

Избыточный жир и хроническое воспаление в организме могут играть ключевую роль в риске преждевременной смерти у женщин после менопаузы. К такому выводу пришли исследователи, изучившие связь между состоянием сердечно-сосудистой системы и смертностью. Результаты работы опубликованы в журнале Menopause.

Ученые проанализировали данные более 7800 женщин в постменопаузе. Исследование показало, что более высокие показатели общего сердечно-сосудистого здоровья — по метрикам Life’s Essential 8 и Life’s Crucial 9 — были связаны с более низким риском смерти как от любых причин, так и от заболеваний сердца.

Дополнительный анализ показал, что часть этой связи объясняется уровнем жировой ткани и системным воспалением. После менопаузы у женщин часто происходит перераспределение жира, особенно в области живота, что может усиливать воспалительные процессы и повышать кардиометаболические риски.

По словам исследователей, результаты подчеркивают важность контроля факторов образа жизни — питания, физической активности, сна и отказа от курения. Поддержание здорового кардиометаболического профиля после менопаузы может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

Читайте нас также:
#образ жизни #женщины #менопауза #здоровье
