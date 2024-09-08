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Клюква и брусника: в чем разница и польза 1

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Дата публикации: 08.09.2024
BB.LV
Клюква и брусника: в чем разница и польза

Клюква и брусника содержат большое количество ценных витаминов и минеральных веществ, но при этом отличаются по своему составу и некоторым внешним признакам. Выясняем какая ягода полезнее для человека.

Клюква

Ягоды клюквы обычно крупные, имеют темно-красный цвет и обладают кисловатым вкусом. Клюква улучшает работу мозга и благоприятно влияет на память – ее регулярное употребление повышает когнитивные способности. Кроме того, клюква снижает уровень «плохого» холестерина, а также предотвращает развитие болезнетворных бактерий и инфекций.

При этом у ягоды есть и свои противопоказания. В частности, ее лучше не употреблять тем, кто страдает мочекаменной болезнью и язвой желудка, а также при повышенной кислотности и воспалительных процессах в печени.

Брусника

Ягоды брусники обладают более сладким вкусом и мельче по размеру. Они обладают очищающим эффектом, укрепляют стенки сосудов, понижают артериальное давление и разжижают кровь. Кроме того, брусника считается противопростудным средством и улучшает иммунитет. Ягоду также употребляют при заболеваниях мочевыделительной системы, анемии, гипертонии и туберкулезе.

Ягода может не подойти маленьким детям. Также ее не стоит употреблять при гастрите с повышенной кислотностью, язвенных заболеваниях, холецистите и склонности к кровотечениям.

Источник: woman

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го сентября

    Не сказал бы что брусника сладкая. У неё изрядная горечь. После первых заморозков она чуть снижается. По мне, дрянь-ягода. Я её поел изрядно, по лесам-болотам шастая (хобби мизантропа такое). До клюквы тоже не охотник. И так жизнь тяжкая и мрачная. Без бананов-апельсинов-ананасов произрастающих.

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