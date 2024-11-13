Муж Анны Седоковой Янис Тимма лишится имущества в Риге из-за долгов по алиментам 1 1134

Люблю!
Дата публикации: 13.11.2024
womanhit
Изображение к статье: Муж Анны Седоковой Янис Тимма лишится имущества в Риге из-за долгов по алиментам
ФОТО: Instagram

Если в отношениях между Анной Седоковой и ее пока еще мужем Янисом Тиммой, похоже, наступила оттепель на фоне намерений добиться развода, то с прошлой семьей у баскетболиста, напротив, разгорелся конфликт, причем финансовый.

Пока спортсмен пытается помириться с Седоковой в Москве, черная полоса в его жизни все никак не прекращается, на этот раз бывшая жена спортсмена подала на него в суд — пишет «СтарХит». Экс-супруга звезды спорта — Сана Оши — якобы требует взыскать с баскетболиста долги по алиментам на их шестилетнего сына Кристиана.

По данным издания, Янис необходимыми средствами не располагает на фоне снижения уровня доходов, поэтому имущество Тиммы в Риге, а именно доля в земельном участке площадью 816 квадратных метров и место на парковке выставлены на аукцион. Предполагается, что лоты реализуют уже в начале декабря. Ранее стало известно, что баскетболист решил продолжить свою спортивную карьеру в России, несмотря на то что из-за этого лишился возможности выступать за сборную Латвии по баскетболу.

Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
