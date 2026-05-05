В Брюсселе решают, появятся ли на дорогах Латвии автомобили на автопилоте

Дата публикации: 05.05.2026
Европейские регуляторы в сфере автотранспорта соберутся сегодня в Брюсселе, где нидерландское дорожное ведомство RDW представит аргументы в пользу одобрения технологии контролируемого автопилота компании Tesla на уровне всего Европейского союза.

Tesla лезет в Европу

"Это заседание является важным этапом для Tesla в стремлении добиться одобрения технологии под названием Full Self-Driving (FSD) в ЕС, однако никаких гарантий успеха нет, как и сроков возможного решения", - сообщает Reuters.

Программное обеспечение Tesla FSD (Supervised), несмотря на название, представляет собой систему помощи водителю, а не полноценное автономное управление. Тем не менее автомобили с этой технологией могут самостоятельно рулить, поворачивать и ускоряться — но только под контролем человека, который должен следить за дорогой и быть готовым вмешаться.

Вместо стандартной процедуры европейской сертификации транспортных средств Tesla пытается получить исключение, чтобы FSD было одобрено как новая технология, не полностью охваченная действующими правилами. Tesla выбрала RDW, который уже занимался сертификацией ее автомобилей в Европе.

После 18 месяцев испытаний на полигонах и дорогах общего пользования RDW 10 апреля выдало предварительное разрешение, позволяющее использовать FSD (Supervised) на всех дорогах Нидерландов. Ведомство уведомило Европейскую комиссию о своем решении и намерении предложить технологию для более широкого применения в Европе.

Другие страны ЕС уже сейчас могут использовать нидерландское решение для временного одобрения технологии, однако пока ни одна из них этого не сделала.

ЕС принимает решение

Для одобрения предложения RDW потребуется квалифицированное большинство — не менее 15 из 27 стран ЕС, представляющих 65% населения союза. В случае одобрения технология сможет использоваться по всему ЕС, хотя отдельные страны могут попытаться оспорить решение юридически.

Если предложение отклонят, FSD теоретически может применяться на временной основе в отдельных странах, однако это затруднительно из-за различий в правилах на едином рынке ЕС.

После одобрения Европейская комиссия начнет процесс изменения законодательства о транспортных средствах, чтобы учесть новую технологию в рамках общих правил регулирования.

#Tesla #технологии #Европейская комиссия
