Секс в вагоне первого класса: нарушителей высадили из поезда

В мире
Дата публикации: 05.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Секс в вагоне первого класса: нарушителей высадили из поезда
ФОТО: Instagram

Сотрудники службы безопасности зашли в самый неподходящий момент...

Пару, занимавшуюся сексом в вагоне, выставили из поезда в Германии, - сообщает Deutsche Welle. Они сопротивлялись. 35-летний мужчина и 29-летняя женщина в ночь с субботы на воскресенье "совершали сексуальные действия по обоюдному согласию" в электричке S-Bahn, шедшей из Германии в швейцарский Базель. Двое сотрудников службы безопасности Швейцарских федеральных железных дорог (SBB) застали их за этим занятием, "потребовали прекратить эти действия" и вывели из вагона первого класса, говорится в пресс-релизе немецкой полиции.

На этом, как сообщается, история не закончилась - пассажиры "лишь ненадолго подчинились" запрету на совершение "этих действий". Поэтому их заставили сойти с поезда на станции Шофхайм-Вест неподалеку от швейцарской границы. Любовники при этом попытались напасть на 41-летнюю сотрудницу железной дороги и ее 39-летнего коллегу, и мужчине удалось поставить им несколько синяков.

Федеральная полиция ведет расследование в отношении пары по подозрению в нападении.

#Швейцария #Германия
