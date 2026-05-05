Пару, занимавшуюся сексом в вагоне, выставили из поезда в Германии, - сообщает Deutsche Welle. Они сопротивлялись. 35-летний мужчина и 29-летняя женщина в ночь с субботы на воскресенье "совершали сексуальные действия по обоюдному согласию" в электричке S-Bahn, шедшей из Германии в швейцарский Базель. Двое сотрудников службы безопасности Швейцарских федеральных железных дорог (SBB) застали их за этим занятием, "потребовали прекратить эти действия" и вывели из вагона первого класса, говорится в пресс-релизе немецкой полиции.

На этом, как сообщается, история не закончилась - пассажиры "лишь ненадолго подчинились" запрету на совершение "этих действий". Поэтому их заставили сойти с поезда на станции Шофхайм-Вест неподалеку от швейцарской границы. Любовники при этом попытались напасть на 41-летнюю сотрудницу железной дороги и ее 39-летнего коллегу, и мужчине удалось поставить им несколько синяков.

Федеральная полиция ведет расследование в отношении пары по подозрению в нападении.