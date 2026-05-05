По её мнению, нынешняя система образования уже не соответствует потребностям современных детей. Слишком большая учебная нагрузка, в том числе значительное количество домашних заданий, вызывает стресс и эмоциональное переутомление как у школьников, так и у их семей. Кроме того, ученикам ежедневно приходится носить тяжёлые рюкзаки из-за большого количества учебных материалов.

Отдельное внимание в инициативе уделено продолжительности летних каникул. В Латвии они длятся около 12-13 недель — это один из самых длительных периодов в Европе. По мнению автора, такой долгий перерыв приводит к частичной потере знаний и увеличивает долю непродуктивного времени.

В качестве решения предлагается сократить или полностью отказаться от домашних заданий, а также уменьшить летние каникулы до 6-8 недель.

Предполагается, что такие изменения «помогут более равномерно распределить учебную нагрузку, улучшить эмоциональное и физическое состояние школьников, а также повысить эффективность обучения».

В Министерстве образования и науки отмечают, что сами по себе домашние задания не являются проблемой — важны их качество и объём. Грамотно составленные задания помогают закрепить материал, развивают самостоятельность и формируют ответственность. Однако чрезмерная нагрузка действительно может вызывать усталость и негативное отношение к учёбе.

Что касается сокращения летних каникул, в министерстве подчеркивают, что такие изменения требуют серьёзной реформы всей системы образования. Это затронет не только учеников, но и учителей, родителей, самоуправления и организацию учебного процесса в целом.

Исследования показывают, что во время длительных летних каникул школьники могут частично терять прогресс в обучении, особенно по математике. В то же время эксперты отмечают: влияние каникул и домашних заданий нельзя оценивать однозначно — многое зависит от качества обучения и индивидуальных особенностей учеников.

На данный момент инициатива только начинает набирать поддержку: для передачи на рассмотрение в Сейм ей необходимо собрать не менее 10 000 подписей.