Отметим, что нынче экзамен по вождению (теория и практика) можно сдавать только на госязыке - если речь идет о латвийских гражданах и неграждан. Гражданам других стран предоставляется возможность сдавать экзамен в CSDD и на английском, и на русском языке. Это не понравилось депутатам Сейма от Нацобъединения, которые воспользовались тем, что закон о дорожном движении открыт, и подали предложение запретить проводить экзамены в CSDD на русском. Однако большинство депутатов комиссии Сейма по народному хозяйству эту инициативу не поддержало, о чем и сообщил в социальных сетях парламентарий Нацобъединения Артурс Бутанс: "Наше предложение изъять русский язык отклонили". Один из комментаторов в социальной сети X предложил депутатам смотреть в сторону Германии, где экзамен по вождению, наряду с немецким, можно сдавать и на английском, и на польском, и на турецком, и на русском!