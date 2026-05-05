Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как? 0 524

Бизнес
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?

Производитель «зеленого» водорода Northern Europe Energy Group и девелопер в сфере ветроэнергетики Vindr в пятницу подпишут меморандум о сотрудничестве — это первый шаг к строительству завода по производству «зеленого» водорода в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда.

Northern Europe Energy Group планирует построить завод по производству «зеленого» водорода, электроснабжение которого обеспечит производитель ветровой энергии Vindr Baltics. Общий объем инвестиций составит миллиард евро.

Согласно текущим планам, завод, который начнет работу в 2031 году, обеспечит не менее 100 рабочих мест в районе Уриссааре у эстонско-латвийской границы.

Согласно договоренности, Vindr будет поставлять возобновляемую электроэнергию на завод через эстонскую электросеть.

Почему снова и опять эстонцы? А не наши родные Айнажи, Салацгрива, до которых рукой подать?

#Эстония #инвестиции #Латвия #производство #энергетика #водород
