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Полезный лайфхак: не выбрасывайте зажимы для хлеба 2

Люблю!
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Полезный лайфхак: не выбрасывайте зажимы для хлеба

Маленькие пластиковые зажимы, которые удерживают упаковку хлеба закрытой, чаще всего отправляются в мусорное ведро сразу после вскрытия пакета. Однако эти, казалось бы, ненужные мелочи могут оказаться удивительно полезными в быту.

Если вам нужно закрыть пакет со специями, чаем, кофе или даже крупами, хлебный зажим отлично справится с этой задачей. В отличие от обычных скрученных узелков, он надежно фиксирует упаковку, предотвращая рассыпание содержимого и сохраняя свежесть продуктов.

Эти небольшие предметы могут продлить жизнь вашим вещам, помочь в организации хранения и даже заменить некоторые покупные аксессуары. Так что в следующий раз, открывая новый батон, подумайте дважды, прежде чем выбрасывать зажим – он еще может пригодиться.

Источник: woman

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5

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    Ну да. А если выковырять две проволочки то можно и в электронике перемычки подпаять и даже рыбу поймать (есть метод, правда нужна ещё леска, нет не в качестве крючка😼).

    4
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го февраля

    Вспоминается старый анекдот про использованные презервативы...

    7
    2

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