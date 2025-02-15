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Снимите немедленно: с чем нельзя носить обтягивающие брюки 1

Люблю!
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Снимите немедленно: с чем нельзя носить обтягивающие брюки

Легинсы сегодня заменяют женщинам массу предметов гардероба. Они носят их вместо джинсов, брюк и колготок, считая, что выглядят при этом безупречно. В ряде случаев так и есть, но далеко не все знают, куда и с чем можно носить эту довольно коварную деталь образа. Тренажерный зал не в счет. Там как раз позволительно ходить в обтягивающем и удобном.

Эксперт: Светлана Шеберова, стилист

Легинсы не стоит слишком уж «демонизировать», помещая их в разряд безвкусных и опасных при составлении образа вещей. Возможно, такое клеймо они заполучили после многочисленных интернет-мемов о женщинах в леопардовых лосинах. Но тут уже вопрос самоуверенности женщины и ее умения оценить свою фигуру в зеркале.

Где легинсам не место

Разгуливать в обтягивающих «пятую точку» легинсах по городским паркам и скверам, конечно, допустимо. Известные блогеры с безупречными формами умудрились замотивировать тысячи женщин следовать их примеру, комбинируя легинсы с кроп-топами, короткими толстовками и кожаными косухами. На фотомоделях такие сочетания смотрятся органично и красиво, а вот на среднестатистических девушках с возможными недостатками фигуры — нелепо и смешно.

Стилист советует, в первую очередь, обратить внимание на предназначение легинсов. Если они спортивные, о чем свидетельствуют нашивки, логотипы брендов, специальные вставки — то носим их только на тренировки и уличные пробежки. Для повседневной носки они не годятся, и уж тем более для посещения театров, кино, музеев и ресторанов. Более классические варианты надевать можно, но опять же в правильных сочетаниях с другими вещами.

Снимите это немедленно

Не лучший дуэт легинсы составят с короткими кофтами, обтягивающими топами и боди. Во моде первостепенен баланс, а значит обтягивающий откровенный низ лучше уравновесить более свободными вещами сверху.

«Верх должен объемным. Это не обязательно оверсайз, но варианты воздушные, визуально объемнее, чем ваши ноги в легинсах. Лучше, если верх будет закрывать паховую зону. То есть блузы, жакеты и рубашки выбираем ниже середны бедра. Так мы и достоинства фигуры не скроем, и создадим некую загадочность образа», — говорит стилист.

Ну и на материал легинсов желательно обращать внимание. Для прогулок едва ли годится «голая» синтетика. Плотная натуральная ткань будет смотреться дороже и выигрышнее.

Источник: woman

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го февраля

    С жирными, целлюлитными сраками в кубометр. 😳Напялят и думают что королевы кр0с0ты. А там от вида блеват кидат.🤮

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