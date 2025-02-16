Что говорит о человеке угол отклонения большого пальца

В хирологии большой палец имеет особое значение. Некоторые индусские хироманты рассматривают только его и делают довольно точный анализ о человеке исключительно по нему.

Консультант: Любовь Лашко, эксперт по чтению рук

О человеке может рассказать угол отклонения большого пальца: это расстояние между большим и указательным пальцами. Замеряется в расслабленном состоянии. В норме этот угол составляет 60–90 градусов.

Существуют три возможных варианта:

Нормально отклоненный большой палец

— 60–90 градусов.

Таким людям важна стабильность, они могут перестраховываться, пытаться все контролировать. Отличаются терпимостью, великодушием, умеют ценить то, что у них есть. Они относятся с пониманием к чужим проблемам, достаточно щедрые, но без излишеств. При этом при необходимости они способны отстаивать свои границы.

Сильно отклоненный большой палец

— свыше 90 градусов.

Такие люди очень дорожат своей свободой и независимостью. Они непредсказуемы, не любят подчиняться, могут пренебрегать правилами и законами. Люди с сильно отклоненным большим пальцем не выносят внешнего давления, что может привести к проблемам и ссорам в близких отношениях. Семья не является для них приоритетом, часто такие люди не хотят брать ответственность за близких. Но если вы увидели у себя или у близких такой признак, не стоит сразу пугаться, на руке могут присутствовать другие знаки, которые компенсируют эти качества.

Слабо отклоненный большой палец

— меньше 60 градусов.

Чем меньше угол отклонения, тем больше у человека развита потребность в поддержке, присутствует зависимость от другого, несамостоятельность. Они могут внутренне завидовать другим людям, сами при этом ничего не делая. Маленький угол отклонения говорит о прижимистости человека, ханжестве, наличию большого количества страхов, фобий. Могут присутствовать определенная закомплексованность, зажатость в общении, в сексе, страх открыться другому человеку.

Источник: horoscopes