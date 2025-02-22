А мафия против! Эстонии на Евровидении-2025 итальянцы объявили бойкот

Представителя Эстонии могут выгнать из Евровидения 2025. Песня Томми Кеша вызвала беспокойство у итальянцев.

Представитель Эстонии на Евровидении 2025 года вызвал волну возмущения в Италии. Певец и рэпер Томми Кэш, победивший в национальном отборе с композицией Espresso Macchiato, оказался в центре скандала.

Причина скандала — текст песни, который, по мнению многих итальянцев, высмеивает их культуру из-за стереотипов. Композиция, выполненная смесью английского и итальянского языков, описывает образ типичного мафиози, который постоянно пьет эспрессо, курит сигары и не может жить без спагетти.

Этот подход вызвал острую критику, а итальянская потребительская ассоциация Codacons даже обратилась в Европейский языковой союз с требованием пересмотреть участие артиста в конкурсе.

Уместно ли, чтобы песня, осмеивающая нацию и ее культуру, принимала участие в международном конкурсе? — спрашивают представители организации.

Однако не все жители Италии восприняли трек отрицательно. Многие, напротив, считают его ироничным и веселым. Это подтверждают комментарии под официальным видео песни на YouTube.

Я буду голосовать за Эстонию! — написал один из пользователей.

Несмотря на споры, Томми Кэш официально выиграл национальный отбор Eesti Laul и должен представлять Эстонию на Евровидении 2025, которое состоится в мае в швейцарском Базеле. Как повлияет протест Италии на дальнейшую судьбу его участия пока неизвестно.

Источник: news.hochu