Baltijas balss logotype

А мафия против! Эстонии на Евровидении-2025 итальянцы объявили бойкот 1

Люблю!
Дата публикации: 22.02.2025
BB.LV
А мафия против! Эстонии на Евровидении-2025 итальянцы объявили бойкот

Представителя Эстонии могут выгнать из Евровидения 2025. Песня Томми Кеша вызвала беспокойство у итальянцев.

Представитель Эстонии на Евровидении 2025 года вызвал волну возмущения в Италии. Певец и рэпер Томми Кэш, победивший в национальном отборе с композицией Espresso Macchiato, оказался в центре скандала.

Причина скандала — текст песни, который, по мнению многих итальянцев, высмеивает их культуру из-за стереотипов. Композиция, выполненная смесью английского и итальянского языков, описывает образ типичного мафиози, который постоянно пьет эспрессо, курит сигары и не может жить без спагетти.

Этот подход вызвал острую критику, а итальянская потребительская ассоциация Codacons даже обратилась в Европейский языковой союз с требованием пересмотреть участие артиста в конкурсе.

Уместно ли, чтобы песня, осмеивающая нацию и ее культуру, принимала участие в международном конкурсе? — спрашивают представители организации.

Однако не все жители Италии восприняли трек отрицательно. Многие, напротив, считают его ироничным и веселым. Это подтверждают комментарии под официальным видео песни на YouTube.

Я буду голосовать за Эстонию! — написал один из пользователей.

Несмотря на споры, Томми Кэш официально выиграл национальный отбор Eesti Laul и должен представлять Эстонию на Евровидении 2025, которое состоится в мае в швейцарском Базеле. Как повлияет протест Италии на дальнейшую судьбу его участия пока неизвестно.

Источник: news.hochu

4
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го февраля

    Мне бы их проблемы и заботы.🙄

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео