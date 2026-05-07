Евросоюз не будет эвакуировать своих сотрудников из Киева из-за угрозы РФ нанести удары по украинской столице в случае атаки московского парада, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль-Ануни.

«Публичные угрозы России нанести удар по Киеву являются частью ее безрассудной тактики эскалации конфликта. Что касается нас, ЕС, то мы не изменим ни своей позиции, ни своего присутствия в Киеве», - сказал Эль-Ануни.

Очевидно, что Латвия последует примеру Евросоюза и также воздержится от эвакуации своей дипмиссии из столицы Украины.

А почему вообще встал вопрос об эвакуации? Как сообщал bb.lv, российская сторона направила всем аккредитованным дипмиссиям ноту с призывом обеспечить эвакуацию сотрудников посольств в Киеве. В число аккредитованных миссий входит и посольство Латвии в России.

Послом Латвии в Украине сейчас является Андрей Пилдегович. Он занял этот пост в 2025 году, сменив Илгвара Кляву.

РФ угрожает нанести удар «по центрам принятия решений» в Киеве, если Украина будет наносить удары по параду 9 мая в Москве.