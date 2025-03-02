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Лучше не спорить: с какими людьми спорить не имеет смысла 0

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Лучше не спорить: с какими людьми спорить не имеет смысла

Все мы знаем, что истина в споре зачастую не рождается, а, наоборот, теряется. Однако иногда нас всё же втягивают в бесполезные и нерезультативные дискуссии. Как понять, что спор лучше прекратить?

Почему люди спорят?

Самая очевидная причина – желание доказать свою правоту. Однако у спора могут быть и другие, не самые продуктивные мотивы:

Сброс негативной энергии

У человека плохое настроение, проблемы на работе или в личной жизни, или он просто насмотрелся тревожных новостей. В этом случае спор – лишь способ выплеснуть накопленный негатив, а вы становитесь для него "грушей для битья".

Самоутверждение за ваш счёт

Если собеседник глубоко внутри считает себя неудачником, он может искать подтверждение тому, что вокруг есть ещё более "слабые" люди. Спор становится для него способом убедиться, что кто-то менее умён или успешен, чем он сам.

Оправдание себя

Человек когда-то поступил нечестно и теперь, защищая в споре аналогичное поведение у кого-то другого, пытается оправдать и свои прошлые поступки.

Когда не стоит спорить?

Если у вас недостаточно фактов и аргументов

Вы можете быть уверены в своей правоте, но если у вас нет веских доказательств, оппонент вас просто засмеёт. Лучше сказать: "Сейчас я не готов(а) спорить, но вернёмся к этому разговору, когда у меня будут сильные аргументы".

Если предмет спора вам не важен

Например, зачем вам спорить о режиме кормления ребёнка, если речь не идёт о ваших детях? Достаточно сказать: "Я с тобой не согласен(а), но спорить не буду". Если же вас всё равно втягивают в дискуссию – просто смените тему или завершите разговор.

Если собеседник хамит

Если вас оскорбляют словами вроде "дура" или "необразованная", значит, у оппонента закончились аргументы, и он просто бесится. В таком случае лучше спокойно сказать: "В таком тоне я обсуждать ничего не собираюсь" – и уйти.

Если оппонент переходит на личности

Фразы типа "Ты же даже мужа не смогла удержать, о чём ты вообще говоришь?" – это попытка выбить вас из равновесия и заставить оправдываться. Чаще всего такие спорщики просто не могут привести логичные аргументы. В таких случаях не стоит втягиваться в конфликт – либо требуйте конкретики, либо прекращайте спор.

Источник: mediasole

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