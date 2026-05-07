США в новой стратегии назвали Европу «инкубатором» терроризма... Будут бомбить? 0 420

Дата публикации: 07.05.2026
США считают недопустимым, чтобы "богатые союзники" по НАТО в Европе становились финансовыми и вербовочными центрами террористов, говорится в новой американской стратегии по борьбе с терроризмом. Как сообщило издание "The Guardian", администрация Дональда Трампа официально признала европейский континент инкубатором террористических угроз.

В документе подчеркивается, что, несмотря на статус ключевых партнеров, многие государства региона превратились в логистические базы для экстремистских структур. "Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов", - отмечается в тексте стратегии.

Согласно новой контртеррористической стратегии США, европейские страны НАТО остаются важными союзниками Америки, однако текущая ситуация в области безопасности вызывает серьезную обеспокоенность Белого дома. "Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз", - следует из опубликованного документа.

В стратегии особо выделяется роль бесконтрольной массовой миграции, которая, по мнению авторов, стала основным каналом переброски радикалов на территорию континента. Вашингтон призывает союзников к немедленному пересмотру подходов к безопасности и усилению пограничного контроля.

"Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия", - говорится в документе. В документе указывается, что враждебные группировки умело эксплуатируют концепцию открытых границ. Американская администрация ожидает от партнеров более честного обсуждения проблем исламизма и выделения достаточных ресурсов для ликвидации внутренних угроз.

#НАТО #США #терроризм #Европа #миграция #безопасность #политика
Редакция BB.LV
