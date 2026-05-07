Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Какими же идиотами нужно считать всех, чтобы приводить такое сравнение!» - политолог о министре 0 1386

Политика
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр обороны Андрис Спрудс

Министр обороны Андрис Спрудс

ФОТО: LETA

Юргис Лиепниекс оценил реакцию главы оборонного ведомства на сегодняшний инцидент с дронами.

Политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X прокомментировал высказывания "по горячим следам" министра обороны Андиса Спрудса ("Прогрессивные"):

"Катастрофически неподходящий для этой должности наш министр обороны уже несколько раз сегодня успел сказать, что ни одна страна в мире не способна сбить все дроны. В качестве примера упомянул Израиль.

Какими идиотами нужно считать всех, чтобы применить такой аргумент и сравнение? Да, ни одна страна не способна сбить 100%. Украина сбивает 89-95% дронов, Израиль также около 90%. А Латвия, благодаря только деятельности Спрудса, на протяжении четырех лет сбивает 0% дронов", - констатировал политолог.

Читайте нас также:
#Израиль #Латвия #безопасность #социальные сети #критика #дроны #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
16
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео