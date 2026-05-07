Политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X прокомментировал высказывания "по горячим следам" министра обороны Андиса Спрудса ("Прогрессивные"):

"Катастрофически неподходящий для этой должности наш министр обороны уже несколько раз сегодня успел сказать, что ни одна страна в мире не способна сбить все дроны. В качестве примера упомянул Израиль.

Какими идиотами нужно считать всех, чтобы применить такой аргумент и сравнение? Да, ни одна страна не способна сбить 100%. Украина сбивает 89-95% дронов, Израиль также около 90%. А Латвия, благодаря только деятельности Спрудса, на протяжении четырех лет сбивает 0% дронов", - констатировал политолог.