Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кипятить или отстаивать? Рижан предупредили о хлорировании воды с 11 по 15 мая 0 669

Наша Латвия
Дата публикации: 07.05.2026
LETA
Изображение к статье: Кипятить или отстаивать? Рижан предупредили о хлорировании воды с 11 по 15 мая
ФОТО: LETA

Готовясь к летнему сезону и повышению безопасности водопроводных сетей, с 11 по 15 мая в Риге планируется профилактическая дезинфекция водопровода, или хлорирование.

Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения, а также в течение 24 часов после нее для питья и приготовления пищи рекомендуется использовать кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения.

Воду, предназначенную для домашних животных, птиц, декоративных рыбок и других питомцев, перед использованием рекомендуется отстоять. Так же следует поступать и с водой для полива комнатных растений.

Дезинфекция водопровода начнется 11 мая в 00:00 одновременно на всех насосных станциях подачи воды предприятия Rīgas ūdens. Дезинфицирующее вещество будет равномерно распространяться по всей городской водопроводной сети.

Во время этих работ водопроводная вода может приобрести неприятный запах, а также легкий привкус хлора. Однако в количествах, используемых для дезинфекции, это вещество не является вредным или опасным для здоровья. Rīgas ūdens будет постоянно следить за ситуацией и контролировать концентрацию хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция водопроводных сетей желательна дважды в год, но не реже одного раза в два года. Как отмечают специалисты предприятия и эксперты Всемирной организации здравоохранения, такая обработка питьевой воды является приоритетной и необходимой для обеспечения ее стабильно высокого качества.

Rīgas ūdens планирует в дальнейшем проводить дезинфекцию водопровода дважды в год или чаще, если в этом возникнет необходимость. Вторая дезинфекция водопроводных сетей в этом году запланирована на осень.

Читайте нас также:
#здравоохранение #животные #Ригас Уденс #экология #безопасность #профилактика #гигиена #вода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
2
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео