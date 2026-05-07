Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава после внеочередного заседания комиссии Сейма по нацбезопасности констатировал в социальных сетях: "Выводы по итогам заседания комиссии по нацбезопасности по инциденту с дроном ясны. В такой момент оборонной отраслью страны не может руководить человек, дающий пустые обещания, которые не наполняют делами. Оппозиция будет требовать отставку Спрудса."

Ему вторил однопартиец Артурс Бутанс: "Латвии нужны дееспособные министры, которые действуют и принимают решения, а не заботятся только о красивом фасаде - на кону судьба латвийского государства".

Вопрос об отставке министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") может быть рассмотрен уже в следующий четверг.