Депутат: «На кону - судьба латвийского государства!» 1 1209

Политика
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты Сейма от Национального объединения - Янис Домбрава (слева) и Артурс Бутанс (крайний справа).

Депутаты Сейма от Национального объединения

Правая оппозиция собирает подписи за отставку министра обороны.

Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава после внеочередного заседания комиссии Сейма по нацбезопасности констатировал в социальных сетях: "Выводы по итогам заседания комиссии по нацбезопасности по инциденту с дроном ясны. В такой момент оборонной отраслью страны не может руководить человек, дающий пустые обещания, которые не наполняют делами. Оппозиция будет требовать отставку Спрудса."

Ему вторил однопартиец Артурс Бутанс: "Латвии нужны дееспособные министры, которые действуют и принимают решения, а не заботятся только о красивом фасаде - на кону судьба латвийского государства".

Вопрос об отставке министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") может быть рассмотрен уже в следующий четверг.

#Сейм #Латвия #депутаты #оппозиция #социальные сети #нацбезопасность #отставка #политика
Автор - Абик Элкин
