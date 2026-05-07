Польша и Литва предлагают США новый плацдарм: страны готовы принять войска, выведенные из Германии, и усилить восточный фланг НАТО. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий на пресс‑конференции в среду во время совместных учений в Литве.

На прошлой неделе администрация США приняла решение вывести из Германии 5 000 военнослужащих, размещённых на различных базах в рамках структур НАТО и двусторонних американо‑германских соглашений. Ожидается, что вывод будет осуществлён в течение 6–12 месяцев, и, как заявил президент США, это число может быть увеличено.

Решение администрации Трампа ставит вопрос о том, как дальнейшее сокращение американских сил в Европе скажется на обороне региона, особенно на восточном фланге НАТО.

Навроцкий: "Мы в Польше готовы принять американские войска"

Польский президент Кароль Навроцкий встретился в среду со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой во время совместных военных учений Польши, Литвы, Португалии и США. На пресс‑конференции, отвечая на вопрос о том, повлияет ли решение Трампа на численность войск на восточном фланге, он подчеркнул, что даже если часть контингента будет выведена из Германии, американские силы должны остаться в Европе.

"Если президент США Дональд Трамп примет решение о сокращении компонентов американских войск в Германии, мы в Польше готовы принять американские войска. У нас есть готовая инфраструктура, и в интересах Польши, Литвы и стран Балтии, чтобы здесь размещалось как можно больше американских войск", -— сказал Навроцкий.

По его словам, присутствие американских войск в Европе "повышает уровень безопасности", и это понимают все — "независимо от политических взглядов".

Позицию президента Польши поддержал и президент Литвы.

"Со своей стороны заявляю, что мы готовы принять такие подразделения и уже наращиваем инфраструктуру, чтобы разместить как можно больше военных", — сказал Науседа.

Выведенные из Германии войска могут оказаться в Польше?

Решение Дональда Трампа, которое, как отмечают эксперты, стало прямым ответом на критику Фридрихом Мерцем действий США в Иране, вызвало волну спекуляций о правомерности вывода американских войск, размещённых в Германии. Пока неясно, вернутся ли солдаты в США или останутся в Европе. Однако, как сообщил в начале недели RMF24 заместитель министра национальной обороны Павел Залевский, ведутся переговоры с Пентагоном о возможной переброске части контингента из Германии в Польшу.

"Я не хочу сейчас ни подтверждать, ни опровергать это. Сейчас не тот момент для комментариев — мы должны дождаться решения Пентагона. С другой стороны, наше намерение — усилить американские возможности в Польше и на восточном фланге в целом", — сказал он.

Вывод американских войск из Германии, инициированный администрацией Дональда Трампа, вызывает дипломатические разногласия. Однако в договоре НАТО нигде не указано точное количество американских военнослужащих, которые должны быть размещены в Европе. Согласно последней Стратегии национальной обороны США, опубликованной 23 января, главными приоритетами Вашингтона остаются оборона территории США и сдерживание Китая. Европа, напротив, рассматривается как направление второстепенной важности.

Восточный фланг НАТО: Европа смыкает ряды

Европа сейчас активизирует сотрудничество, формируя новые оборонные партнёрства. В начале недели Дональд Туск объявил, что 27 мая будет подписано соглашение между Польшей и Великобританией, одним из ключевых пунктов которого станет оборона.

Кароль Навроцкий также укрепил сотрудничество с президентом Литвы во время учений Brave Griffin 26‑II. По его словам, в ближайшее время он и Науседа примут участие в саммите стран Бухарестской девятки.

"Я твёрдо верю — и мы обсуждали это с президентом, — что группа B9, согласно нашим планам, расширится за счёт скандинавских стран", — сказал он.

Гитанас Науседа, в свою очередь, отметил, что в Литве сейчас размещено более тысячи американских военнослужащих, и выразил надежду на дальнейшее увеличение их численности.

Совместные учения направлены на подготовку подразделений к взаимодействию с силами НАТО в оборонительных операциях.

"Восточный фланг НАТО стал театром интенсивных учений Альянса, что свидетельствует о серьёзном подходе Польши и Литвы к угрозам и о готовности союзников дать адекватный ответ", — заявил на пресс‑конференции президент Кароль Навроцкий.

Он также подчеркнул, что ключевой задачей в сфере обороны остаётся поддержание высокого уровня оборонных расходов.