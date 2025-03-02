Мертвая вода: почему колодец Матушки Шиптон превращает вещи в камень

Великобритания славится множеством мистических и жутких мест. Этому немало способствует древняя и насыщенная история Туманного Альбиона, помноженная на любовь жителей Британии к легендам и сказаниям. Одна из самых загадочных и страшных достопримечательностей находится в Наресборо и называется колодец Матушки Шиптон. Вода из него обладает странными свойствами, что столетиями пугало местных жителей.

Воду из колодца местные жители называют «мертвой». У нее есть свойства превращать разные предметы в камень. Это происходит не мгновенно, но достаточно быстро. Например, плюшевые игрушки становятся окаменелостями за 2-3 месяца, а менее пористые предметы – за 1,5-2 года.

Легенда о Матушке Шиптон

Местная легенда гласит, что в пещере вблизи колодца в XV веке жила Матушка Шиптон. Эта женщина обладала даром ясновидения и, как было заведено в Средние века, считалась ведьмой. Она предсказывала как мелкие события, важные для местных крестьян, так и глобальные катаклизмы. Например, пророчица утверждала, что конец света наступит в 1881 году. Мы знаем, что этого не случилось, но Шиптон все равно прозвали «Йоркширским Нострадамусом».

Сегодня пещера и колодец Матушки Шиптон – популярная туристическая локация. В Наресборо активно эксплуатируют легенду о ведьме, торгуя сувенирами и окаменевшими предметами из колодца. У достопримечательности есть даже свой сайт, где рассказывается история этого места. Там говорится, что «в Кнаресборо жила женщина по имени госпожа Шиптон, и когда она говорила, люди верили ей и передавали ее слова».

Для особенно впечатлительных указано, что легенда 500 лет настаивалась на местных байках и сплетнях, которые сильно приукрасили историю Матушки Шиптон. Тем не менее ведьмин колодец и на самом деле обладает необычными свойствами.

Секрет воды из колодца

Впервые в исторических источниках о нем упоминается в 1534 году. Автор пишет, что вода из колодца обладает «чудесной природой». Она обращает в камень все, на что попадает, и вокруг колодца на земле лежат самые разные окаменелые предметы.

Разумеется, силу воды из колодца Матушки Шиптон сильно преувеличили. Да и магическими свойствами она не обладает. Геологи объяснили это явление тем, что вода чрезвычайно насыщена минеральными веществами. Она поднимается из глубины около 1,6 км и по пути растворяет горные породы. Анализ показал, что в ней содержится большое количество железа, цинка, магния, алюминия и карбоната кальция.

В 1630 году пещеру и колодец приобрел местный богач Чарльз Слингсби. Он быстро смекнул, что на необычных свойствах воды можно делать бизнес. Магическое место стало достопримечательностью Наресборо, на которую желающие могли посмотреть за деньги. Многие посетители верили, что скелеты животных, ветки и предметы одежды, разложенные у колодца, на самом деле окаменели, когда на них брызнули волшебной водой.

Первое исследование колодца провели в 1896 году. Когда воду взвесили на точных весах, то увидели, что ее пинта, то есть 0,56 литра, тяжелее на 0,65 грамма, чем обычная вода. Исследователи определили, что она содержит 1140 миллиграммов растворенных веществ на литр. В научном отчете сказано, что вода «богатая сульфатами и карбонатами, также способствует отложению известкового туфа».

Туф – это один из видов известняка. Он образуется благодаря выходу карбонатов, растворенных в воде, после ее испарения. Ученые отмечают, что колодец состоит из туфа и еще одного минерала, более плотного – травертина, также состоящего из карбоната кальция. Именно отложение солей на предметах и становится причиной их превращения в камень.

Столетия паломничества любопытных к колодцу Матушки Шиптон не могли не оставить следов. Сегодня возле него можно увидеть множество покрытых минералами предметов. Среди них туфля королевы Марии, оставленная хозяйкой в колодце в 1923 году, цилиндр 1853 года и игрушка в виде эвока, привезенная голливудской звездой Уорвиком Дэвисом.