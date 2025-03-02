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Проводы Масленицы и Прощеное воскресенье: плюс праздничный блинного торта 0

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Проводы Масленицы и Прощеное воскресенье: плюс праздничный блинного торта

Последний день Масленичной недели — это Проводы. В воскресенье чучело Масленицы на санях везут в поле. Это называется «масленичным поездом». Затем чучело сжигают — это «похороны». Пепел развеивают по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне.

С приходом христианства Проводы Масленицы стали известны как Прощеное воскресенье. В этот день принято совершать чин прощения в храмах, просить друг у друга прощение за все обиды прошедшего года. Вечером, как и в понедельник, поминают усопших, при возможности посещают кладбище.

А мы в честь наступления весны предлагаем устроить небольшой праздничный «костер» на кухне, приготовив огненно-яркий блинный торт с «пьяными» апельсинами.

Что нужно:

  Блины:

6 крупных яиц

900 мл теплого молока

6 ст.л. топленого сливочного масла

3 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

1 ст.л. цедры апельсина

540 г муки

360 мл минеральной воды

1 ст.л. растительного масла – для смазывания сковороды

Апельсины в сиропе:

1 крупный апельсин

1,5 чашки воды

0,5 чашки сахара + 3 ст.л.

3 ст.л. апельсинового ликера

Крем:

1,5 чашки молока

3 яичных желтка

1/4 чашки сахара

2 ст.л. пшеничной муки

2 стручка ванили

2 чашки жирных сливок (38%)

1 ч.л. цедры апельсина

1/3 чашки сахарной пудры

1–2 ст.л. апельсинового ликера   Как приготовить блинный торт с «пьяными» апельсинами:  

  1. Для блинов в большой миске смешать яйца, молоко, растопленное масло, сахар, соль и цедру апельсина.
  2. Постепенно добавлять просеянную муку, постоянно помешивая венчиком.
  3. Влить минеральную воду и замесить однородное жидкое тесто.
  4. Оставить на 10–15 минут.
  5. Выпекать на разогретой сковороде, смазав растительным маслом только перед выпечкой первого блина.
  6. Для апельсинов в сиропе нарезать апельсин кружками.
  7. В сковороду налить воду и добавить сахар (оставив 3 ст.л.), довести до кипения.
  8. Добавить нарезанные ломтики апельсина и уваривать 35–40 минут до состояния сиропа.
  9. Вынуть апельсин и положить на салфетку, обсушить. Обвалять в оставшемся сахаре.
  10. В сироп добавить ликер и отставить.
  11. Для заварного крема в сотейнике или толстостенной кастрюле на среднем огне нагреть молоко, но не кипятить.
  12. В отдельной миске смешать желтки, сахар, муку и семена ванили из двух стручков.
  13. Тонкой струйкой влить горячее молоко в желтковую смесь, энергично размешивая венчиком, чтобы желтки не заварились. Довести до однородности и вернуть в сотейник на средний огонь.
  14. Продолжать помешивать, пока крем не загустеет.
  15. Снять с огня и накрыть крем пищевой пленкой во избежание заветривания. Остудить в течение 2–3 часов.
  16. Взбить охлажденные сливки до крепкой пены. Добавить сахарную пудру и продолжать взбивать до устойчивого состояния.
  17. Аккуратно ввести заварной крем и 1–2 ст.л. апельсинового ликера во взбитые сливки. Перемешать лопаткой.
  18. Сборка торта: каждый блин промазать кремом, кроме последнего верхнего блина.
  19. Поставить в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.
  20. Полить верхушку торта апельсиновым сиропом (пункт 10).
  21. Украсить засахаренными апельсинами, при желании посыпать сахарной пудрой и подавать.

Источник: domashniy

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