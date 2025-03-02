Проводы Масленицы и Прощеное воскресенье: плюс праздничный блинного торта

Последний день Масленичной недели — это Проводы. В воскресенье чучело Масленицы на санях везут в поле. Это называется «масленичным поездом». Затем чучело сжигают — это «похороны». Пепел развеивают по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента зима должна уйти, уступив права солнечной и теплой весне.
С приходом христианства Проводы Масленицы стали известны как Прощеное воскресенье. В этот день принято совершать чин прощения в храмах, просить друг у друга прощение за все обиды прошедшего года. Вечером, как и в понедельник, поминают усопших, при возможности посещают кладбище.
А мы в честь наступления весны предлагаем устроить небольшой праздничный «костер» на кухне, приготовив огненно-яркий блинный торт с «пьяными» апельсинами.
Что нужно:
Блины:
6 крупных яиц
900 мл теплого молока
6 ст.л. топленого сливочного масла
3 ст.л. сахара
1 ч.л. соли
1 ст.л. цедры апельсина
540 г муки
360 мл минеральной воды
1 ст.л. растительного масла – для смазывания сковороды
Апельсины в сиропе:
1 крупный апельсин
1,5 чашки воды
0,5 чашки сахара + 3 ст.л.
3 ст.л. апельсинового ликера
Крем:
1,5 чашки молока
3 яичных желтка
1/4 чашки сахара
2 ст.л. пшеничной муки
2 стручка ванили
2 чашки жирных сливок (38%)
1 ч.л. цедры апельсина
1/3 чашки сахарной пудры
1–2 ст.л. апельсинового ликера Как приготовить блинный торт с «пьяными» апельсинами:
- Для блинов в большой миске смешать яйца, молоко, растопленное масло, сахар, соль и цедру апельсина.
- Постепенно добавлять просеянную муку, постоянно помешивая венчиком.
- Влить минеральную воду и замесить однородное жидкое тесто.
- Оставить на 10–15 минут.
- Выпекать на разогретой сковороде, смазав растительным маслом только перед выпечкой первого блина.
- Для апельсинов в сиропе нарезать апельсин кружками.
- В сковороду налить воду и добавить сахар (оставив 3 ст.л.), довести до кипения.
- Добавить нарезанные ломтики апельсина и уваривать 35–40 минут до состояния сиропа.
- Вынуть апельсин и положить на салфетку, обсушить. Обвалять в оставшемся сахаре.
- В сироп добавить ликер и отставить.
- Для заварного крема в сотейнике или толстостенной кастрюле на среднем огне нагреть молоко, но не кипятить.
- В отдельной миске смешать желтки, сахар, муку и семена ванили из двух стручков.
- Тонкой струйкой влить горячее молоко в желтковую смесь, энергично размешивая венчиком, чтобы желтки не заварились. Довести до однородности и вернуть в сотейник на средний огонь.
- Продолжать помешивать, пока крем не загустеет.
- Снять с огня и накрыть крем пищевой пленкой во избежание заветривания. Остудить в течение 2–3 часов.
- Взбить охлажденные сливки до крепкой пены. Добавить сахарную пудру и продолжать взбивать до устойчивого состояния.
- Аккуратно ввести заварной крем и 1–2 ст.л. апельсинового ликера во взбитые сливки. Перемешать лопаткой.
- Сборка торта: каждый блин промазать кремом, кроме последнего верхнего блина.
- Поставить в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.
- Полить верхушку торта апельсиновым сиропом (пункт 10).
- Украсить засахаренными апельсинами, при желании посыпать сахарной пудрой и подавать.
Источник: domashniy
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