«В семье не без урода»: реальное значение фразы

Сегодня многие фразы, придуманные в древности, имеют совершенно иной смысл от первоначального. Так произошло и с этим выражением.

Вы знали, что раньше слово «урод» не имело никакого отрицательного подтекста? Это сегодня мы можем этим словом оскорбить, унизить, указать на недостаток положительных качеств или наличие каких-то внешних изъянов. Когда фразу придумали, «уродом» звали совершенно другую категорию людей.

Сегодня «В семье не без урода» звучит как «В семье не без человека, на котором природа решила отдохнуть». Но древние славяне «уродом» называли первого ребенка в семье (мальчика).

«Урод» означало, что человек стоит «у рода». И семья не считалась семьей, пока у них не рождался первенец. Вот и получается, что семья без «урода» не была семьей! Представляете?

А еще «уродой» раньше называли «красоту». И получалось, что ребенок, который приходил в семью, должен был стать еще и самым красивым и быть под защитой рода. Неожиданный поворот, правда?

Чуть позже «уродами» стали называть святых людей. Дело в том, что был такой бог Рода, и те, кого он оберегал, считались «уродами» — под защитой Бога, стоящие рядом с ним.

Затем уже появилось слово «юродивый» — человек не от мира сего. Причем тогда это тоже не означало ничего плохого. Считалось, что юродивые обязательно попадут в Царствие Божье. Но со временем слово «юродивые» получило негативный окрас. А от него уже и родилось слово «урод», которое обрело тоже не самую приятную форму.

Источник: stebel