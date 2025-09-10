Когда лучше сажать смородину, чтобы летом кусты ломились от ягод

Даже опытные садоводы сомневаются, когда сажать смородину - весной или осенью. У каждого из решений будут свои последствия. Мы разобрались, какое время года стоит выбрать для посадки, как подобрать место и правильно посадить саженцы.

Когда лучше сажать смородину

Лучше всего заниматься садоводством осенью. Подходящее время, когда сажать смородину, укладывается в конкретные временные рамки - с конца сентября до середины октября. Важно успеть за три-четыре недели до заморозков.

Саженцы успеют укорениться и окрепнуть до холодов, а с приходом тепла вегетационный период пройдет для растений гораздо легче. Если сажать кусты весной, а делают это с конца марта до середины апреля, смородина может слишком быстро пойти в рост.

Вместо того, чтоб плавно и спокойно наращивать корневую систему, растение поспешит выпускать листья и распускать почки. К тому же, всегда есть угроза, что саженец пострадает из-за весенних заморозков.

Как сажать смородину осенью

В первую очередь нужно разобраться с саженцем. Можно купить его или взять из смородины, которая есть у вас или ваших знакомых. У наиболее крепкого и урожайного куста срезаем черенки с минимум 4 почками. Отрезаем верхушки и помещаем веточки в емкость с водой на три недели. Этого времени будет достаточно, чтоб они пустили корни и подготовились к посадке.

Если какие-то корни окажутся больными, безжалостно срежьте их и замочите саженец на полдня в воде с небольшим количество марганцовки (вода должна стать бледно-розовой) или стимулятора роста.

Кроме того, нужно выбрать правильное место. Там должна быть плодородная, нейтральная или слабокислая земля. Это может быть суглинок или супеси. Глинистый грунт также не проблема - подсыпайте каждый год вокруг куста немного перегноя.

Далее рассмотрим, где лучше сажать смородину - в тени или на солнце. Этот вопрос не такой однозначный и зависит от того, какие кусты вы выбрали. Красную, желтую и белую смородину садят на самых солнечных участках, а вот черную лучше растить в полутени.

Оставляйте между саженцам 2-3 метра. Со временем кусты разрастутся и дополнительное расстояние позволит не превратить сад в непроходимые джунгли. Благодаря хорошему проветриванию смородина будет реже болеть и страдать от вредителей. К тому же будет легче собирать ягоды.

Ямка для саженца должна быть около полуметра в диаметре и вглубь. Всыпаем туда пять литров компоста, стакан сухой древесной золы и 100 граммов нитроаммофоски. Перемешайте их и можно переходить к посадке.

Саженец нужно разместить так, чтоб корневая шейка была на 3-5 сантиметров ниже уровня земли. Если потребуется, углубите ямку или досыпьте в нее грунт.

Далее засыпайте пустоты землей, немного уплотняя ладонью. Не бойтесь засыпать почки. Оказавшись под землей они дадут новые побеги.

По диаметру ямы выкопайте поливочную лунку. Ее глубина должна быть около пять сантиметров. Влейте туда ведро воды.

При осенней посадке важно обрезать ветки, оставив над поверхностью почвы три-четыре почки. Весной из них вырастут плодоносящие побеги, а сам куст будет красивой формы.

В первый год саженец можно не удобрять, так как все необходимое вы уже внесли при посадке. Поливать нужно один раз в одну-две недели, а с приближением первых заморозков - прекратить до весны. Когда потеплеет, поливаем два раза в неделю, а в жаркую погоду - через день. Одной смородине нужно два-три ведра воды.

Для лучшей зимовки стоит слегка утеплить саженцы. Нужно засыпать грунт над корнями сухой травой или соломой слоем в 10-15 сантиметров. Весной это укрытие убираем.