Развод звездной пары: Богатырев и Арнтгольц расстаются 0 512

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Развод звездной пары: Богатырев и Арнтгольц расстаются

О том, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся, слухи появились давно. Звездная пара несколько лет не публикует совместные фото, они не выходят вместе в свет. 10 ноября в публичном доступе появилась информация, что звезда “Кухни” подал заявление о разводе, а судебное разбирательство было назначено на 27 ноября.

Однако, журналистам, которые приехали к зданию суда, не удалось задать вопросы Татьяне и Марку. Супруги просто не явились на заседание. Следующие слушания назначены на 11 декабря.

Напомним, что актеры начали встречаться тайно. Татьяна и Марк познакомились на съемках сериала “Наживка для ангела”. Тогда у них не сложился роман, хотя Арнтгольц призналась, что ей очень понравился этот парень. Через некоторое время Татьяна позвонила узнать, как у Марка дела. Он оказался в больнице с депрессией. СМИ писали, что актер был госпитализирован после попытки суицида и проходил психиатрическое освидетельствование. Якобы, причиной страданий и нервного срыва стала безответная любовь.

Первое свидание Богатырева после реабилитации с Арнтгольц стало для пары началом взаимной любви. Но об их романе стало известно год спустя – в конце 2018 года Татьяна объявила об этом публично: “Мы с Марком, действительно, пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим”. Во время совместного путешествия в Таиланд мужчина сделал официальное предложение избраннице. В 2020 году Арнтгольц и Богатырев сыграли скромную свадьбу. В феврале 2021 году у них родился сын Даниил. Татьяна также растит дочь Марию, рожденную в браке с Иваном Жидковым в 2009 году.

Начало семейной жизни пришлось на трудную пору пандемийных ограничений. У актеров стало меньше работы, но супруги прошли это испытание. И вот сказке конец – после 5 лет официального брака Богатырев принял решение развестись с женой.

Читайте нас также:
#звезды #развод #пандемия #депрессия #семья #отношения #свадьба #знаменитости #роман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео