Заслужить доверие кошки не всегда легко, особенно если вы взяли уже взрослое животное. По словам экспертов, вы сможете наладить идеальный контакт с любимцем, если будете знать несколько секретов.

Собаки и кошки словно с разных планет. Если первые всегда готовы к игре и взаимодействию и счастливы, когда хозяин обратил на них внимание, то со вторыми все гораздо сложнее. Порой кошка даже не позволит себя погладить — убежит или начнет шипеть, так как в этот момент не хочет никакого общения.

Но как быть, если вам здесь и сейчас надо что-то получить от питомца? Особенно остро этот вопрос встает, когда кошка заболевает. Иногда хозяину необходимо собрать анализы, дать питомцу таблетку или сделать укол. И вот здесь уже начинается настоящая погоня по всей квартире, которая перетекает в долгие уговоры.

«Кошки — это животные-одиночки, которые, как правило, не делятся своими слабостями, чтобы не быть уязвимыми. Для них не характерно стайное мышление, как для собак. Важно наладить правильные взаимоотношения, чтобы кошка вам полностью доверяла», — говорит ветеринарный врач Ольга Ильницкая.

Как сделать так, чтобы кошка вам доверяла

Не нарушайте личные границы животного. Питомец ест, спит или вылизывается? Отлично, оставьте его в покое, ему не до вас.

Соорудите животному домик. В убежище кошка может всегда спрятаться от посторонних глаз и быть уверена, что ее никто там не достанет. Особенно маленькие дети.

Обустройте питомцу наблюдательный пункт. В идеале это должен быть подоконник или какая-то возвышенность. Кошки любят все контролировать.

Не забывайте про игры! Даже самый ленивый кот иногда не прочь побегать за мышкой. Только играть с кошкой надо правильно.

Уделяйте внимание каждому. Если у вас несколько кошек, то играйте и ласкайте их по очереди. Животные очень это ценят.

Если вы пришли в гости, где есть кошка, то необходимо правильно наладить контакт с питомцем. Перед тем как начать гладить кошку, желательно дать ей понюхать руку и привыкнуть к вашему запаху. Если она готова принимать ласки, она прижмет морду к руке и направит ее к ушам, подбородку или другому месту, где она хочет, чтобы ее погладили. Просто внимательно наблюдайте за животным: язык тела очень красноречив.

Гладьте по голове, ушам, шее. Лучше не трогать лапы и хвост. Иногда можно почесать кошке животик, если она легла на спину и показывает его вам, выражая этим жестом свое доверие.