Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заслужить доверие кошки легко: проверенные лайфхаки для владельцев 0 265

Люблю!
Дата публикации: 25.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Заслужить доверие кошки легко: проверенные лайфхаки для владельцев
ФОТО: Freepik

Заслужить доверие кошки не всегда легко, особенно если вы взяли уже взрослое животное. По словам экспертов, вы сможете наладить идеальный контакт с любимцем, если будете знать несколько секретов.

Собаки и кошки словно с разных планет. Если первые всегда готовы к игре и взаимодействию и счастливы, когда хозяин обратил на них внимание, то со вторыми все гораздо сложнее. Порой кошка даже не позволит себя погладить — убежит или начнет шипеть, так как в этот момент не хочет никакого общения.

Но как быть, если вам здесь и сейчас надо что-то получить от питомца? Особенно остро этот вопрос встает, когда кошка заболевает. Иногда хозяину необходимо собрать анализы, дать питомцу таблетку или сделать укол. И вот здесь уже начинается настоящая погоня по всей квартире, которая перетекает в долгие уговоры.

«Кошки — это животные-одиночки, которые, как правило, не делятся своими слабостями, чтобы не быть уязвимыми. Для них не характерно стайное мышление, как для собак. Важно наладить правильные взаимоотношения, чтобы кошка вам полностью доверяла», — говорит ветеринарный врач Ольга Ильницкая.

Как сделать так, чтобы кошка вам доверяла

Не нарушайте личные границы животного. Питомец ест, спит или вылизывается? Отлично, оставьте его в покое, ему не до вас.

Соорудите животному домик. В убежище кошка может всегда спрятаться от посторонних глаз и быть уверена, что ее никто там не достанет. Особенно маленькие дети.

Обустройте питомцу наблюдательный пункт. В идеале это должен быть подоконник или какая-то возвышенность. Кошки любят все контролировать.

Не забывайте про игры! Даже самый ленивый кот иногда не прочь побегать за мышкой. Только играть с кошкой надо правильно.

Уделяйте внимание каждому. Если у вас несколько кошек, то играйте и ласкайте их по очереди. Животные очень это ценят.

Если вы пришли в гости, где есть кошка, то необходимо правильно наладить контакт с питомцем. Перед тем как начать гладить кошку, желательно дать ей понюхать руку и привыкнуть к вашему запаху. Если она готова принимать ласки, она прижмет морду к руке и направит ее к ушам, подбородку или другому месту, где она хочет, чтобы ее погладили. Просто внимательно наблюдайте за животным: язык тела очень красноречив.

Гладьте по голове, ушам, шее. Лучше не трогать лапы и хвост. Иногда можно почесать кошке животик, если она легла на спину и показывает его вам, выражая этим жестом свое доверие.

Читайте нас также:
#животные #кошки #лайфхаки #игры #коты #общение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что блокирует ваше счастье: 7 вещей, от которых нужно избавиться
Изображение к статье: Какие продукты нельзя употреблять натощак
Изображение к статье: Проверьте себя: 11 привычек, которые выводят ноутбук из строя быстрее всего
Изображение к статье: Идеальные вечерние сумки для Нового года 2026: от классики до бархата

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Спасение редких рукоходов: австралийские рыбы отправляются на передержку (ВИДЕО)
В мире животных
Изображение к статье: Борьба с телефонным мошенничеством приближается к контролю телефонных разговоров
Политика
Изображение к статье: Мусорный ветер перемен: за рижскими контейнерами теперь следят через космос Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Воины Суоми - одни из немногих, кто умеет сражаться зимой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Надзор за азартными играми перейдет под СГД — в отрасли ждут перемен
Бизнес
Изображение к статье: США ударили по объектам «Исламского государства» в Нигерии
В мире
Изображение к статье: Спасение редких рукоходов: австралийские рыбы отправляются на передержку (ВИДЕО)
В мире животных
Изображение к статье: Борьба с телефонным мошенничеством приближается к контролю телефонных разговоров
Политика
Изображение к статье: Мусорный ветер перемен: за рижскими контейнерами теперь следят через космос Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео