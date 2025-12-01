Baltijas balss logotype
Как навести порядок на кухонных столешницах: 9 простых идей 0 333

Люблю!
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как навести порядок на кухонных столешницах: 9 простых идей

Беспорядок на кухне портит настроение и усложняет готовку. Секрет комфорта прост — освободить рабочие поверхности и научиться хранить вещи с умом. Мы собрали 9 идей, которые помогут поддерживать чистоту и организованность на кухне.

  1. Используйте ярусы — храните вещи вертикально, используя полки и стеллажи, чтобы освободить горизонтальное пространство.
  2. Корзины — создают ощущение порядка и позволяют легко перемещать предметы.
  3. Поднос — объединяет мелкие вещи в один блок, который удобно перемещать при необходимости.
  4. Место для заметок — настенная доска избавит от разбросанных бумажек и поможет организовать напоминания.
  5. Крючки — развешивайте полотенца, фартуки и кухонные принадлежности на стене или внутри шкафов.
  6. Полки с крючками — держат всё под рукой, не загромождая столешницу.
  7. Прячьте редко используемое — тостер, блендер и мультиварку убирайте в шкаф, если они не нужны каждый день.
  8. Тележка — позволяет держать нужные вещи под рукой и легко освобождать стол.
  9. Магнитные доски — удобно для хранения металлических предметов, например, ножей.

Главная идея — максимально использовать вертикальное пространство, а не заполнять столешницы, чтобы готовка стала удобной и приятной.

Источник: Живи легко

#кухня #бытовая техника #хранение #организация #порядок
