Беспорядок на кухне портит настроение и усложняет готовку. Секрет комфорта прост — освободить рабочие поверхности и научиться хранить вещи с умом. Мы собрали 9 идей, которые помогут поддерживать чистоту и организованность на кухне.
- Используйте ярусы — храните вещи вертикально, используя полки и стеллажи, чтобы освободить горизонтальное пространство.
- Корзины — создают ощущение порядка и позволяют легко перемещать предметы.
- Поднос — объединяет мелкие вещи в один блок, который удобно перемещать при необходимости.
- Место для заметок — настенная доска избавит от разбросанных бумажек и поможет организовать напоминания.
- Крючки — развешивайте полотенца, фартуки и кухонные принадлежности на стене или внутри шкафов.
- Полки с крючками — держат всё под рукой, не загромождая столешницу.
- Прячьте редко используемое — тостер, блендер и мультиварку убирайте в шкаф, если они не нужны каждый день.
- Тележка — позволяет держать нужные вещи под рукой и легко освобождать стол.
- Магнитные доски — удобно для хранения металлических предметов, например, ножей.
Главная идея — максимально использовать вертикальное пространство, а не заполнять столешницы, чтобы готовка стала удобной и приятной.
Источник: Живи легко
