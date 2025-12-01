Baltijas balss logotype
В Рижской реформатской церкви открылось мультимедийное световое шоу «Интерлюдия» 0 134

Люблю!
Дата публикации: 01.12.2025
LETA
Изображение к статье: В Рижской реформатской церкви открылось мультимедийное световое шоу «Интерлюдия»

Рижская реформатская церковь открыла мультимедийное арт-пространство со световым шоу «Интерлюдия», которое объединяет свет, звук и пространство церкви в аудиовизуальную историю.

Творческая команда шоу объединяет латвийских профессионалов в области мультимедиа и музыки. Композиция «Sanctus. The Return» гитариста Каспарса Земитиса и Государственного академического хора «Латвия» сочетается со световыми проекциями, созданными мультимедийным художником Марисом Калве.

Реформатская церковь исторически служила местом проведения культурных мероприятий: после реставрации в 1985 году здесь располагалась студия звукозаписи «Мелодия», а сейчас здесь располагается Молодёжный центр. С открытием «Интерлюдии» церковь вновь станет местом проведения общественных культурных мероприятий.

#история #церковь #Латвия #культура #музыка
