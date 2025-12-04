Baltijas balss logotype
Почему кошка будит вас по утрам и как с этим справиться 1 414

Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Кошки часто будят своих хозяев рано утром, и это далеко не случайность. Такое поведение формирует у питомца рефлекс, когда он понимает: «разбудил человека — получил еду или внимание». Разбираемся, почему это происходит и как мягко корректировать привычку.

Если котик будит вас в 5 утра, вы сразу встаете и идете его кормить, верно? Так формируется у животного рефлекс: «разбуди человека — он покормит». Кошка понимает, что эта схема работает, и повторяет её снова и снова.

Если вы начинаете бегать за котом, закрепляется другой рефлекс: «разбуди — будет весело». Чтобы избежать этого, не реагируйте на ранние пробуждения. Через пару дней кошка поймет, что вас так просто не привлечь, и будет ждать, пока вы проснетесь сами.

Иногда кот будит вас по другим причинам: страх, беспокойство или болезнь. В таких случаях важно успокоить питомца или проверить его здоровье. Но это встречается редко, поэтому сначала разберитесь в причине, прежде чем вставать.

Источник: stebel

#домашние животные #кошки #сон
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    Тоже пробовала. Один раз улетела, больше не будит.

    0
    6

