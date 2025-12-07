Если хочется приготовить сытный и простой ужин для всей семьи, этот рецепт с куриным филе в духовке идеально подойдёт. Минимум подготовки и максимум вкуса!
Ингредиенты:
- Макароны — 250 г
- Куриное филе — 300 г
- Помидоры — 250 г
- Сметана — 150–180 г
- Вода — 250 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Любая зелень — по желанию
- Сыр — 100 г
- Растительное масло — 1 ст.л.
Приготовление:
- Макароны твёрдых сортов выложите в форму, смазанную растительным маслом.
- Куриное филе нарежьте кубиками и равномерно распределите поверх макарон.
- В миске смешайте сметану, воду, соль, перец и сухую зелень (например, петрушку или укроп). Залейте этой смесью форму с макаронами и курицей.
- Помидоры (черри или обычные) разрежьте пополам и выложите сверху.
- Накройте форму фольгой или пакетом для запекания и отправьте в духовку на 25 минут при 180°C.
- Снимите накрытие, посыпьте блюдо сыром и запекайте ещё 10 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Источник: mediasole.ru
Читайте нас также:
Оставить комментарий