Быстрый ужин с куриным филе 0 260

Люблю!
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Быстрый ужин с куриным филе

Если хочется приготовить сытный и простой ужин для всей семьи, этот рецепт с куриным филе в духовке идеально подойдёт. Минимум подготовки и максимум вкуса!

Ингредиенты:

  • Макароны — 250 г
  • Куриное филе — 300 г
  • Помидоры — 250 г
  • Сметана — 150–180 г
  • Вода — 250 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Любая зелень — по желанию
  • Сыр — 100 г
  • Растительное масло — 1 ст.л.

Приготовление:

  1. Макароны твёрдых сортов выложите в форму, смазанную растительным маслом.
  2. Куриное филе нарежьте кубиками и равномерно распределите поверх макарон.
  3. В миске смешайте сметану, воду, соль, перец и сухую зелень (например, петрушку или укроп). Залейте этой смесью форму с макаронами и курицей.
  4. Помидоры (черри или обычные) разрежьте пополам и выложите сверху.
  5. Накройте форму фольгой или пакетом для запекания и отправьте в духовку на 25 минут при 180°C.
  6. Снимите накрытие, посыпьте блюдо сыром и запекайте ещё 10 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Источник: mediasole.ru

#кулинария #ужин #духовка #еда
