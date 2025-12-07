Как связаны Таро и знаки Зодиака

Таро и астрология — два древних инструмента самопознания. Ещё в XVIII веке эзотерики начали устанавливать связь между Арканами Таро, стихиями, Каббалой и астрологией. Самая распространённая система — та, что создана Герметическим Орденом Золотой Зари: каждому знаку соответствует один из Старших Арканов.

Стихии в Таро и астрологии совпадают:

Огонь — Жезлы

Воздух — Мечи

Вода — Кубки

Земля — Пентакли

Знание того, какая карта Таро управляет вашим знаком Зодиака, поможет вам глубже понять себя, а также проблемы, с которыми вы можете столкнуться в этой жизни, и духовные уроки, которые предстоит усвоить.

Овен: Император (IV Аркан)

Огненный знак, управляемый Марсом, Овен соответствует Аркану Императора. Император — лидер. Тот, кто использует свою харизму, обаяние и силу убеждения, чтобы заставить других делать то, что он хочет. Люди, рожденные под знаком Овна, ориентированы на действия, они любят брать ситуацию под свой контроль и доминировать.

Телец: Иерофант (V Аркан)

Это удивит многих Тельцов, потому что большинство из них критически относятся к религии или даже атеисты, но именно их нежелание слепо верить и их постоянный поиск истины крепко связывает их с Иерофантом — «властелином священных тайн». Тельцы — столпы общества, стойкие, надежные и заслуживающие доверия. Телец знает правду, всю правду.

Близнецы: Влюбленные (VI Аркан)

Знак Близнецов бинарен по своей природе и управляется Меркурием, богом общения. В Таро Близнецы представлены Арканом Влюбленных. В основе этой карты — история Адама и Евы, которых обычно изображают стоящими рядом с Древом Жизни и Древом Мудрости. Аркан Влюбленные символизирует общение и общность, подчеркивает потребность Близнецов в отношениях.

Рак: Колесница (VII Аркан)

Раку соответствует Аркан Колесницы. Возничий на карте — человек действия. И, как все раки — он носит доспехи, потому что обладает невероятным стремлением к безопасности. Кроме того, возничего часто изображают с луной на доспехах, а — это все тайное и сокрытое. Колесница — это карта внутренней решимости и утверждения через ум и интуицию.

Лев: Сила (VIII Аркан)

Огненному знака Льва соответствует Аркан Сила, что очевидно даже визуально: на карте изображена дева, укрощающая льва. Эта карта силы, когда человек знает, что он обладает львиной волей — и физической и духовной — и может уверенно и мужественно противостоять всем вызовам.

Дева: Отшельник (IХ Аркан)

Карта Таро, соответствующая знаку зодиака Дева, на первый взгляд, не так ясна и точна, как Лев или Близнецы: ей соответствует Отшельник — одинокий старик, идущий во тьме с фонарем. Однако именно этот Аркан показывает, насколько утомительным может быть внешний мир для Девы, которая гораздо более чувствительна, чем думает. Эта карта призывает лелеять свое внутреннее «я». Внутренняя мудрость Отшельника раскроет смысл жизни для Девы.

Весы: Справедливость (ХI Аркан)

Со знаком зодиака Весы связана Справедливость — и это тоже очевидно: в ее левой руке сами весы, а меч в правой руке, как и сам знак Весов — относится к стихии Воздуха. Весы известны своим чувством справедливости. Этот Аркан учит Весов тому, как справляться с несправедливостью мира и жить в гармонии со своими решениями.

Скорпион: Смерть (ХIII Аркан)

Неудивительно, что животному, укус которого опасен для жизни, соответствует Аркан Смерть. К счастью, эта карта выражает другое: она указывает на обновление и изменение жизни. Скелет — это то, что для нас важно и остается с нами всегда. Аркан Смерти призывает отпускать людей и вещи, которые больше не служат нам, чтобы двигаться вперед: как Скорпион теряет свою кожу, чтобы возродиться.

Стрелец: Умеренность (ХIV Аркан)

Стрелец — наполовину человек, наполовину лошадь, почти не контролирующий свои импульсы. Конечно, лучшим представлением этого нравственно сложного знака стал Аркан Умеренность. Карта воздержания — символ борьбы Стрельца со вкусом свободы, почувствовав который Стрельцы способны ускакать дальше, чем намеревались. Аркан призывает сохранять стабильность, несмотря на все жизненные перипетии, быть умеренными в своих идеях и действиях.

Козерог: Дьявол (ХV Аркан)

Козерогу — верному, немного наивному и очень настойчивому, казалось бы, не подходит Аркан Дьявол. Но уже визуально есть сходство: и знак Зодиака, и Дьявол на карте представляют собой наполовину козла. Оба существа — и Козерог, и Дьявол — представляют силы, стремящиеся к успеху, но сдерживаемые земными ожиданиями. И оба подвержены всевозможным искушениям. Даже Дьявол хочет, чтобы Козерог знал, что для него хорошо, а что плохо. Но Козерог должен узнать это на собственном опыте.

Водолей: Звезда (ХVII Аркан)

Часто ошибочно принимаемый за водный знак из-за своего названия, Водолей на самом деле является воздушным знаком — ветром, который движет волны. Карта Таро, соответствующая Водолею — Аркан Звезда. Подобно Водолею, богиня, изображенная на этой карте, владеет водой (эмоциями) и льет ее туда, где она может принести пользу. Это исключительно важно для Водолеев. Подобно Аркану Звезды, Водолей оптимистичен и мечтателен.

Рыбы: Луна (ХVIII Аркан)

Знаку зодиака Рыбы соответствует Аркан Луна. Как и знак Рыб, карта Луны связана с мечтами, идеализмом и бессознательным. Также Луна представляет связь с нашей тенью, представляет нам возможность увидеть невидимое, погрузиться в глубины своего «я». Карта Луны напоминает Рыбам о том, что нужно прислушиваться к энергии своего физического тела, которое очень чувствительно реагирует на жизненные обстоятельства и сигнализирует о правильной реакции.