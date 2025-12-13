Baltijas balss logotype
8 запретных подарков: что не стоит дарить, чтобы не накликать неприятности 0 312

Люблю!
Дата публикации: 13.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: 8 запретных подарков: что не стоит дарить, чтобы не накликать неприятности

Когда вы выбираете подарки для родных, полезно помнить, что некоторые предметы традиционно считаются нежелательными.

Считается, что они могут приносить негативную энергию и неприятности в жизни получающего их.

Приносящие неудачу подарки

Острые предметы

Ножницы, ножи и другие острые вещи словно притягивают отрицательную энергию. Такие предметы можно покупать себе, но дарить другим не рекомендуется.

Зеркало

Зеркала считаются магическими предметами, так что их лучше не дарить. Народные поверья говорят, что подаренное зеркало способно принести беду в жизнь получателя.

Медицинские приборы

Не следует покупать или принимать в подарок медицинские приборы, массажеры или домашние терапевтические устройства. Считается, что они могут ухудшать здоровье.

Посуда

Если вы хотите подарить кастрюлю или кружки, положите в каждый предмет монету. Пустая посуда вроде бы приносит бедность.

Часы

Китайские мудрецы верят: получить часы в подарок означает начало отсчета времени до смерти. Также считается, что часы могут привести к разрыву отношений или отчуждению.

Кошелек

Как и посуда, кошелек не дарят пустым. Пустой кошелек вроде бы привлекает бедность или потерю денег и ценностей.

Жемчуг

Считается, что подаренный жемчуг приносит болезни и финансовые потери. Жемчуг символизируют слезы сирот и вдов, отсюда и поверье о нежелательности дарования.

Шарфы и платки

Такие подарки вроде бы притягивают неприятности и проблемных людей в жизнь того, кто их получил.

Читайте нас также:
#символика #традиции #подарки #знаки #суеверия #энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
