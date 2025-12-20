Baltijas balss logotype
Пять подарков для взрослой дочери или подруги: универсальные идеи от стилиста

Люблю!
Дата публикации: 20.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Пять подарков для взрослой дочери или подруги: универсальные идеи от стилиста

Подарок взрослой женщине — дочери, сестре или подруге — всегда про тонкость. Уже не прокатят милые безделушки и схваченный на бегу шампунь по акции, потому что у нее (и у вас!) есть вкус, привычки, собственный стиль. Подарок должен попадать в этот личный мир точно, не навязывая ничего лишнего, а добавляя что-то, что подчеркнет красоту, характер или внутренний комфорт. В этом смысле одежда и аксессуары — один из самых сложных, но благодарных вариантов: если угадать, вещь станет частью повседневности, а не попадет на дальнюю полку. Стилист Маша Ведерникова подсказала универсальные идеи, но каждая легко подстраивается под стиль конкретного человека.

Кашемировый или шерстяной шарф

Шарф — извечная классика подарков, но качественный, мягкий, теплый шарф из хорошей шерсти или кашемира никогда не выглядит банально. Он добавляет образу глубину и изюминку особенно зимой, когда фактура и тепло играют решающую роль. Такой аксессуар можно носить ежедневно, а в правильном цвете он становится частью фирменного стиля.

«Выбирая шарф, ориентируйтесь на гардероб адресата подарка: если она любит нейтральные оттенки, остановитесь на бежевом, молочном, графите. Если цвет — важная часть ее образа, подойдет насыщенный оттенок, который подчеркнет глаза или волосы», — объясняет стилист.

Стильная сумка лаконичного дизайна

Это не просто аксессуар, а часть ежедневной рутины со всеми проблемами и радостями. Хорошая сумка должна быть удобной, универсальной и совпадать с ритмом жизни: офис, встречи, поездки, прогулки. Лучше всего выбирать модели средних размеров, с чистой формой и качественной фурнитурой — такие живут дольше и подходят под большинство образов. При выборе обращайте внимание на детали: плотная кожа или экокожа, аккуратные швы, комфортная длина ручки, внутренние отделения. Нейтральный оттенок — черный, шоколадный, песочный — делает сумку максимально носибельной.

Уютный свитер из мягкой шерсти

Теплый, пластичный, мягкий свитер — подарок, который всегда уместен, но нужно быть уверенной в размере. «Свитер может быть базовым или акцентным, с интересной фактурой, высоким горлом или мягкой линией плеч — важно, чтобы он продолжал ее стиль (а не отражал ваш). Выбирая, думайте о предпочтениях женщины: любит ли она плотные модели или более тонкие, предпочитает ли объем или мягкую посадку по фигуре. Хороший свитер — не разовая покупка, а вещь, которая будет работать сезон за сезоном», — подчеркивает стилист.

Украшения минималистичного дизайна

Минималистичные украшения — универсальный и почти безошибочный вариант. Интересные дизайнерские кольца, небольшие подвески, тонкие браслеты или аккуратные серьги подходят под любой возраст и образ. Они создают ощущение стиля без излишней демонстративности и сочетаются практически со всем. При выборе важно смотреть на металл, форму и пропорции. Если подруга или дочь носит только золото — лучше не экспериментировать со смешением. Если любит серебро — ищите чистые линии и гладкие поверхности.

Теплые кожаные перчатки

Перчатки — недооцененный, но очень элегантный подарок. Они создают ощущение ухоженности, подходят к любой верхней одежде. Кожаные перчатки живут долго, мягко садятся по руке и выглядят значительно дороже своей цены, особенно в классических оттенках. Лучше выбирать модели с мягкой подкладкой, правильной длиной пальцев и минимальным декором.

