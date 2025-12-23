Baltijas balss logotype
В чём встречать Новый 2026 год: советы по стилю для всех знаков Зодиака 0 545

Люблю!
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В чём встречать Новый 2026 год: советы по стилю для всех знаков Зодиака

Год Красной Огненной Лошади задает энергичный, стремительный ритм — и наряды для встречи Нового года должны это отражать. Лошадь ценит свободу, динамику, благородство линий и смелые акценты. В моде — красный, терракотовый, винный, медный, огненно-оранжевый, шоколадный, а также природные оттенки шерсти, кожи и дерева. Ткани: шелк, бархат, атлас, мягкая шерсть, замша, кожа. Силуэты — динамичные, струящиеся, создающие ощущение движения.

Овен

Царственный, уверенный образ, подчеркивающий лидерскую натуру. Красный, рубиновый, огненно-оранжевый идеально передадут энергетику Огненной Лошади. Силуэты — простые, но сильные: костюм с облеганием по фигуре или платье-колонна с открытой линией плеч. Аксессуары — лаконичные, выразительные, например золотые серьги или браслет-манжета.

Телец

Комфорт и красота — главное для Тельца. Мягкие ткани: бархат, кашемир, атлас. Цвета: шоколадный, кофейный, карамельный, сливочный. Идеальный образ — платье в оттенке какао, замшевые туфли, серьги из природных камней.

Близнецы

Игра цветом и деталями без перегрузки. Подходят терракотовый, коралловый, золотисто-песочный, а также комбинации двух-трех родственных оттенков. Прекрасный вариант — струящееся платье с асимметрией или топ с юбкой с интересной фурнитурой. Допустимы смелые украшения: длинные необычные серьги или шейный бант.

Рак

Спокойная, мягкая палитра: персик, топленое молоко, шампанское, дымчато-розовый, приглушенный бордо. Романтичный образ без вызова: шелковое платье, накидка из мягкой шерсти, жемчужные серьги.

Лев

Королевский выход: золото, медь, янтарь, густой огненно-красный, бронза. Силуэты подчеркивают уверенность: платье со шлейфом, костюм с широкими брюками или пелерина. Украшения — крупные, скульптурные.

Дева

Природные тона: кедр, хвоя, древесно-красный, корица, чайная роза. Лаконичный костюм или струящееся платье-рубашка. Минимализм с изюминкой: тонкая цепочка, аккуратные серьги, кожаный пояс.

Весы

Гармония и стиль. Цвета: яркий алый, ягодный, винный, молочный, бежево-розовый. Легкая форма: платье с запахом, струящиеся брюки с топом, полупрозрачная накидка. Украшения — изящные, с розовым золотом или матовым серебром.

Скорпион

Глубокие, оккультистские оттенки огня: марсала, черно-рубиновый, красное дерево, гранат. Соблазнительные, но не откровенные силуэты: платье-футляр, бархатный топ с кожей, длинные перчатки. Аксессуары могут быть выразительными и мистическими.

Стрелец

Свобода движения: струящиеся ткани и раскрепощенные фасоны. Цвета: шафран, оранжево-медовый, охра, красная глина. Идеально: комбинезон, платье с разрезом, комплект юбка-макси и трикотажный/шелковый топ. Аксессуары — этнические мотивы, серьги-кольца, ремни с плетением.

Козерог

Благородная сдержанность: графитовый, шоколадный, темно-красный, бархатно-сливовый. Брючный костюм или платье строгого силуэта с неожиданным элементом: фактура, глубокий вырез на спине, бархат. Качество и крой — главный акцент.

Водолей

Эксперименты: огненно-медный, красно-пурпурный, винный. Необычные материалы, металлизированные детали, асимметрия, геометрия. Брючный костюм нестандартного кроя или платье-трансформер. Аксессуары — арт-объекты, необычные кольца или серьги.

Рыбы

Перламутровые, мерцающие оттенки воды и винного стекла: розовое золото, дымчатый бордо, коралл, ржавый розовый. Платье на тонких бретелях, мягкая накидка, шелковая юбка. Аксессуары — жемчуг, стекло, камни с глубиной цвета, создающие ощущение чарующей воды.

Источник: all-for-woman.com

#мода #гороскоп #стиль
