Зима для комнатных растений — не время роста, а период выживания. Света меньше, воздух суше, режим полива сбивается, а привычные летние правила перестают работать.

Чтобы зеленые друзья спокойно пережили холодный сезон и не вышли из него ослабленными, важно вовремя скорректировать уход. Об особенностях и необходимых манипуляциях рассказала эксперт по садоводству Альбина Волкова.

Пересмотреть полив

Зимой растения потребляют значительно меньше воды. При коротком световом дне и замедленном росте избыток влаги становится главной причиной проблем — от загнивания корней до грибковых заболеваний. «Полив стоит сократить и ориентироваться не на график, а на состояние почвы. Верхний слой должен просыхать глубже, чем летом, особенно у растений с плотными листьями и корневищами, это главный ориентир», — утверждает специалист.

Максимально приблизить к свету

Даже теневыносливые растения зимой остро чувствуют нехватку света. Горшки стоит переставить ближе к окнам, убрать с подоконников плотные шторы и регулярно протирать стекла. Важно помнить, что слабый зимний свет — не то же самое, что летняя тень. При сильной нехватке освещения рост замедляется, листья бледнеют и вытягиваются. Если и этого недостаточно, рассмотрите возможность установки дополнительных ламп.

Повысить влажность воздуха

Центральное отопление — главный зимний стресс для растений. Сухой воздух приводит к подсыханию кончиков листьев, ослаблению иммунитета и появлению вредителей. «Самый простой способ — поставить рядом емкости с водой или использовать увлажнитель. Регулярное опрыскивание подходит не всем растениям, поэтому важно учитывать вид и структуру листьев», — подсказывает садовод.

Временно отказаться от подкормок

В зимний период большинство растений не нуждаются в удобрениях. Подкормки стимулируют рост, который при недостатке света дает достаточно слабое и вытянутое растение. Исключение составляют виды с активным зимним цветением, но и в этом случае дозировки должны быть минимальными. Зима — время покоя, а не стимуляции.

Проверить состояние и убрать лишнее

Зимой полезно провести ревизию. Удалить сухие и поврежденные листья, осмотреть растения на наличие вредителей, проверить дренаж и устойчивость горшков. Такие мелкие действия помогают растениям не тратить силы на восстановление и спокойно дожить до весны. В целом, чем меньше резких вмешательств и искусственных стимулов, тем легче растения переживают холодный сезон и тем активнее они стартуют с приходом света и тепла.