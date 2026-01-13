Baltijas balss logotype
Зимняя хандра: работающие способы поднять настроение в пасмурные дни 0 160

Дата публикации: 13.01.2026
Зима — время не только праздников, но и коротких дней. Если вы чувствуете, что энергии стало меньше, а желание провести вечер под одеялом побеждает все планы, вы столкнулись с сезонной хандрой. Это распространенное состояние, которому подвержены множество людей. Подобное аффективное расстройство напрямую связывают с дефицитом солнечного света, влияющим на наши биологические часы и выработку серотонина.

Важно отличать временный упадок сил от депрессии. Если симптомы серьезны, обращение к врачу необходимо. Для борьбы же с зимней меланхолией существует целый арсенал научно обоснованных и простых стратегий.

Напитывайтесь светом: главный зимний ресурс

Светотерапия действительно эффективна для коррекции хандры и сезонных аффективных расстройств. Интегрируйте ее в свою жизнь с помощью этих способов:

— Установите световой будильник. Устройство, имитирующее рассвет, мягко пробудит нервную систему, что особенно ценно, когда за окном еще темно.

— Сидите у окошка, смотрящего на юг и выходите на прогулки в полдень. Организуйте рабочее место у самого светлого окна. А короткая прогулка в обед, когда свет наиболее ярок, — обязательный ритуал. Даже в облачную погоду уровень освещенности на улице в разы выше, чем в помещении.

— Сделайте дом ярче. Замените лампы на более мощные (теплого спектра), добавьте торшеры и гирлянды. Создайте «световые островки» там, где вы проводите больше всего времени.

Активность, которая греет изнутри

Зимой метаболизм замедляется, и мы тоже инстинктивно хотим замедлиться. Даже небольшая физическая нагрузка дает обратный эффект. При легких формах хандры регулярные упражнения сравнимы по действию с антидепрессантами.

— Освойте зимние виды спорта. Катание на коньках, лыжах или скандинавская ходьба по снежному парку. Это и движение, и контакт с природой, который зимой так важен.

— Выполняйте домашние комплексы. Онлайн-занятия йогой, пилатесом или танцами будут как никогда кстати. Главное — регулярность, а не интенсивность. Всего 20 минут в день меняют самочувствие.

— Регулярно устраивайте силовую пятиминутку. Приседания, планка, отжимания от стола. Цель — разогнать кровь и почувствовать прилив тепла.

Зимнее питание для энергии и баланса

Наш рацион должен адаптироваться к сезону, поддерживая не только иммунитет, но и нервную систему. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает роль сбалансированного питания для ментального здоровья.

Вот, что должно быть в рационе:

— Белки и полезные жиры. Они дарят длительное насыщение и стабильный уровень энергии. Например, авокадо, орехи, жирная рыба, яйца, бобовые.

— Теплые, согревающие приемы пищи. Тыквенный суп-пюре, тушеные овощи, каши с ягодами, имбирный чай. Сама по себе теплая еда успокаивает и дарит комфорт.

— Контроль за сахаром. Соблазн заесть тоску сладким велик, но это приводит к резким скачкам глюкозы и усугубляет усталость. Лучше выбирайте темный шоколад и фрукты.

Сознательный уют и новые впечатления

Психологи называют этот метод созданием безопасной гавани. Зима — идеальное время для подобных экспериментов.

— Текстуры и ароматерапия. Купите пледы из мягкой шерсти, вязаные носки для ощущения уюта. А эфирные масла бергамота, апельсина, можжевельника или кофе (в аромалампе) бодрят и улучшают концентрацию.

— Хобби для длинных вечеров. Чтение той самой большой книги, которую вы долго откладывали, освоение нового ремесла (валяние, вязание, рисование), ведение дневника благодарности за маленькие зимние радости помогут вам скрасить досуг.

— Социальные связи. Зимой легко замкнуться в себе. Планируйте регулярные встречи с друзьями — лично или в онлайн-формате. Совместный просмотр фильма с обсуждением в мессенджере тоже считается.

Планируйте радостные события и помогайте другим

Предвкушение события часто радует не меньше самого мероприятия. Запланируйте то, что будет вас греть мысленно: поход в баню, выходные в другом городе, мастер-класс. А еще, согласно научным исследованиям, акты доброты и волонтерство активируют центры удовольствия в мозгу. Помочь соседям с покупками, передать вещи в приют или просто искренне поблагодарить кого-то — это мощный антидот против уныния.

И главное — позвольте себе принять ритм зимы. Это время естественного замедления, размышлений и восстановления. Иногда лучший способ поднять настроение — это признать право на тихий, спокойный вечер без вечеринок и активностей. Снег за окном, горячая чашка чая в руках и понимание, что вы знаете, как позаботиться о себе в этот период — уже половина успеха.

#хобби #настроение #психология
Видео