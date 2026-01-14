Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Макияж для нависшего века: тонкости, которые реально работают 0 288

Люблю!
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Макияж для нависшего века: тонкости, которые реально работают

Нависшее веко — это не проблема, а особенность, которая добавляет взгляду загадочности и выразительности. А правильный макияж поможет визуально открыть глаза, сделать их больше и ярче.

Мы собрали проверенные хитрости от экспертов, вдохновленные визажистами Dior и Chanel, которые делают акцент на естественность. Готова к преображению?

1. Начни с праймера. Основа — ключ к стойкости. Нанеси прозрачный или телесный праймер на все веко, включая складку. Он предотвратит скатывание теней и сделает макияж ровным. Выбери базу с матовым финишем: это визуально приподнимет веко. Без праймера тени могут «исчезнуть» через пару часов. «Я люблю использовать чистый тональный консилер на 1-2 тона светлее прямо на внутреннем веке и верхнем веке, чтобы замаскировать нависание», — делится визажист Дионн Филлипс.

2. Растушевка вверх — твоя главная техника. Классика для нависшего века: наноси светлый матовый оттенок на все подвижное веко, а темный — выше складки, растушевывая вверх. Это создает иллюзию открытого взгляда. Начни с кремового или бежевого, перейди к шоколадному или серому. Избегай перламутра на складке — он подчеркивает нависание. «Я обычно рекомендую наносить более темный оттенок чуть выше складки, выводя его наружу, чтобы создать иллюзию более высокого, приподнятого века», — советует знаменитый визажист Лорен Шей.

3. Техника «разрезанной складки» — спасение для вечернего макияжа. Нанеси светлый тон на веко, а темным карандашом или тенями прорисуй линию выше естественной складки. Растушевывай мягко, добавь хайлайтер под бровь. Это визуально приподнимет веко. Идеально для smoky eyes без утяжеления. «Нет» тяжелой подводке или густым теням на веке: они скрывают пространство и делают глаза более закрытыми.

4. Стрелки с хитростью. Классические стрелки могут «спрятаться», так что рисуй их с открытыми глазами: начни от середины века, выводи вверх и утолщай к внешнему углу. Используй гелевую подводку или карандаш — они стойкие. Альтернатива: стрелка тенями для мягкости. Это добавит выразительности, не скрывая веко. «Не нужно вести подводку по всему веку: достаточно на верхнюю и нижнюю линию ресниц, плюс завивка ресниц— это сильно открывает нависшие глаза», — делится секретом знаменитый визажист Дженна Кристина.

5. Светлые акценты внутри. Бежевый или nude-карандаш на слизистой нижнего века откроет взгляд. Избегай белого — он выглядит неестественно; лучше телесный оттенок. Добавь светлые тени во внутренний уголок для сияния. Эта хитрость работает даже в минимальном макияже, делая глаза больше.

6. Брови — рамка для глаз. Прорисуй брови четко, но не удлиняй хвостик слишком сильно — это уравновесит пропорции. Используй карандаш или тени для естественного вида, приподними арку. Ухоженные брови отвлекут внимание от нависшего века и сделают взгляд открытым.

7. Кремовые текстуры для стойкости. Кремовые тени или карандаш как база — идеально для нависшего века. Они не скатываются и легко растушевываются. Нанеси пальцем, зафиксируй пудровыми тенями. В 2026 тренд на матовые финиши.

8. Контурирование складки. Думай о пространстве: наноси тени выше реальной складки, создавая «фальшивую». Используй матовый бронзер или серый для глубины. Добавь хайлайтер на косточку под бровью — взгляд станет свежим и открытым. «Избегайте ярких и отражающих теней на выступающей части века, таких, как над складкой или бровной костью, — это подчеркнет нависание», — рекомендует Джейми Кумбс, визажист Dior.

Эти хитрости превратят особенность в преимущество — твой взгляд засияет! Идеальный look — от дневного до вечернего — готов без лишних усилий.

Читайте нас также:
#макияж #красота #брови
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Топ-3 знака Зодиака, которые честны
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Изображение к статье: Почему кожа зимой «горит» и шелушится: 5 ошибок ухода, которые вы допускаете

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео