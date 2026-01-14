Нависшее веко — это не проблема, а особенность, которая добавляет взгляду загадочности и выразительности. А правильный макияж поможет визуально открыть глаза, сделать их больше и ярче.

Мы собрали проверенные хитрости от экспертов, вдохновленные визажистами Dior и Chanel, которые делают акцент на естественность. Готова к преображению?

1. Начни с праймера. Основа — ключ к стойкости. Нанеси прозрачный или телесный праймер на все веко, включая складку. Он предотвратит скатывание теней и сделает макияж ровным. Выбери базу с матовым финишем: это визуально приподнимет веко. Без праймера тени могут «исчезнуть» через пару часов. «Я люблю использовать чистый тональный консилер на 1-2 тона светлее прямо на внутреннем веке и верхнем веке, чтобы замаскировать нависание», — делится визажист Дионн Филлипс.

2. Растушевка вверх — твоя главная техника. Классика для нависшего века: наноси светлый матовый оттенок на все подвижное веко, а темный — выше складки, растушевывая вверх. Это создает иллюзию открытого взгляда. Начни с кремового или бежевого, перейди к шоколадному или серому. Избегай перламутра на складке — он подчеркивает нависание. «Я обычно рекомендую наносить более темный оттенок чуть выше складки, выводя его наружу, чтобы создать иллюзию более высокого, приподнятого века», — советует знаменитый визажист Лорен Шей.

3. Техника «разрезанной складки» — спасение для вечернего макияжа. Нанеси светлый тон на веко, а темным карандашом или тенями прорисуй линию выше естественной складки. Растушевывай мягко, добавь хайлайтер под бровь. Это визуально приподнимет веко. Идеально для smoky eyes без утяжеления. «Нет» тяжелой подводке или густым теням на веке: они скрывают пространство и делают глаза более закрытыми.

4. Стрелки с хитростью. Классические стрелки могут «спрятаться», так что рисуй их с открытыми глазами: начни от середины века, выводи вверх и утолщай к внешнему углу. Используй гелевую подводку или карандаш — они стойкие. Альтернатива: стрелка тенями для мягкости. Это добавит выразительности, не скрывая веко. «Не нужно вести подводку по всему веку: достаточно на верхнюю и нижнюю линию ресниц, плюс завивка ресниц— это сильно открывает нависшие глаза», — делится секретом знаменитый визажист Дженна Кристина.

5. Светлые акценты внутри. Бежевый или nude-карандаш на слизистой нижнего века откроет взгляд. Избегай белого — он выглядит неестественно; лучше телесный оттенок. Добавь светлые тени во внутренний уголок для сияния. Эта хитрость работает даже в минимальном макияже, делая глаза больше.

6. Брови — рамка для глаз. Прорисуй брови четко, но не удлиняй хвостик слишком сильно — это уравновесит пропорции. Используй карандаш или тени для естественного вида, приподними арку. Ухоженные брови отвлекут внимание от нависшего века и сделают взгляд открытым.

7. Кремовые текстуры для стойкости. Кремовые тени или карандаш как база — идеально для нависшего века. Они не скатываются и легко растушевываются. Нанеси пальцем, зафиксируй пудровыми тенями. В 2026 тренд на матовые финиши.

8. Контурирование складки. Думай о пространстве: наноси тени выше реальной складки, создавая «фальшивую». Используй матовый бронзер или серый для глубины. Добавь хайлайтер на косточку под бровью — взгляд станет свежим и открытым. «Избегайте ярких и отражающих теней на выступающей части века, таких, как над складкой или бровной костью, — это подчеркнет нависание», — рекомендует Джейми Кумбс, визажист Dior.

Эти хитрости превратят особенность в преимущество — твой взгляд засияет! Идеальный look — от дневного до вечернего — готов без лишних усилий.