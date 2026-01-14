Baltijas balss logotype
За кулисами «лёгкой» красоты: всё, что скрывают Instagram и медиа

Люблю!
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За кулисами «лёгкой» красоты: всё, что скрывают Instagram и медиа

Мы все видели её — ту самую «идеальную» женщину: французскую девушку, прогуливающуюся по Парижу в слегка мятой рубашке, девушку с безупречной кожей и «пятиминутным» макияжем или женщину в простой белой футболке, которая выглядит потрясающе. Она кажется непринуждённой, и мир убеждает нас, что так и должно быть. Но действительно ли всё это так просто — или мы верим в хорошо выстроенную иллюзию естественности?

Миф об «естественной» внешности

Секрет в том, что естественная красота — это миф. Те самые no-makeup-туториалы, которые обещают натуральный эффект, на практике требуют тональных сывороток, консилеров, жидких румян, гелей для бровей, хайлайтеров и как минимум нескольких кистей. То, что выглядит легко и непринуждённо, на самом деле требует времени, знаний и терпения — об этом пишет издание PureWow.

Романтизированный образ французской девушки — тоже не вопрос генетики. Реальные француженки регулярно посещают дерматологов, инвестируют в качественный уход за кожей, делают профессиональный стайлинг, маски и укладки. Тот самый je ne sais quoi — «неуловимый шарм» — это продуманная стратегия, а не магия.

Как работает «непринуждённость»

Когда общество транслирует идею, что красота должна выглядеть легко, женщины попадают в ловушку двойных стандартов. Нужно работать над собой, но не показывать усилий. Ухаживать за внешностью, но выглядеть «ненавязчиво». Быть идеальной — и при этом делать вид, что это ничего не стоит.

Эмоционально это истощает. Физически — тоже. Многоступенчатые бьюти-рутины: ретинолы, лазерные процедуры, маникюр, регулярные укладки — отнимают часы, которых у многих просто нет, особенно если женщина совмещает работу, семью и заботу о близких.

Гендерный перекос

Существует и очевидное неравенство. Мужчины могут открыто демонстрировать усилия — ходить в спортзал, развивать хобби, коллекционировать вещи — и это воспринимается нормально. Но когда женщина показывает, сколько труда она вкладывает в себя, её нередко называют расточительной, капризной или чрезмерно озабоченной внешностью.

Почему важно говорить правду о красоте

Признание того, что привлекательный внешний вид — это результат труда, а не «дар природы», важно для психического здоровья. Это снижает давление, даёт право не играть в постоянную «идеальность» и позволяет быть собой.

Красивый образ может вдохновлять, поднимать настроение и придавать уверенности, но он не должен становиться соревнованием или перформансом. Красота — это труд, и в этом нет ничего постыдного.

«Естественная красота» — привлекательная идея, но опасный стандарт. Он заставляет скрывать усилия и рождает чувство вины, если что-то не получается легко. Пора признавать реальность: за идеальным образом всегда стоит работа. А настоящая естественность — это честность и комфорт в собственном теле.

Источник

#instagram #красота #уход за собой
Видео