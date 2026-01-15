Если хочется приготовить вкусное рыбное блюдо без лишних затрат, эти рулетики из салаки — отличный вариант. Простая начинка из овощей, грибов и сыра делает их сочными и ароматными, а готовое блюдо одинаково вкусно как горячим, так и холодным.
Ингредиенты
- Салака — 1 кг
- Твердый сыр — 70 г
- Шампиньоны — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лимонный сок — 1,5 ст. л.
- Сметана — 1,5 ст. л.
- Зелень петрушки — 2 веточки
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Перец черный молотый, соль — по вкусу
Приготовление
- Разморозьте салаку, удалите голову, внутренности и хребет, хорошо промойте филе. Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
- Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, грибы измельчите. Сыр натрите, петрушку порубите.
- Для начинки обжарьте лук, морковь и грибы 5–7 минут на растительном масле, затем добавьте сыр и петрушку, перемешайте и слегка остудите.
- Выложите начинку на рыбу и сверните рулетиком, закрепив зубочисткой.
- Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, смажьте сметаной и запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.
- Достаньте из духовки и аккуратно удалите зубочистки.
Советы
- Для сметаны можно использовать любой процент жирности.
