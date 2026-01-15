Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бюджетная вкуснятина: рыбные рулетики из салаки за 50 минут 0 263

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бюджетная вкуснятина: рыбные рулетики из салаки за 50 минут

Если хочется приготовить вкусное рыбное блюдо без лишних затрат, эти рулетики из салаки — отличный вариант. Простая начинка из овощей, грибов и сыра делает их сочными и ароматными, а готовое блюдо одинаково вкусно как горячим, так и холодным.

Ингредиенты

  • Салака — 1 кг
  • Твердый сыр — 70 г
  • Шампиньоны — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лимонный сок — 1,5 ст. л.
  • Сметана — 1,5 ст. л.
  • Зелень петрушки — 2 веточки
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Перец черный молотый, соль — по вкусу

Приготовление

  1. Разморозьте салаку, удалите голову, внутренности и хребет, хорошо промойте филе. Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
  2. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на терке, грибы измельчите. Сыр натрите, петрушку порубите.
  3. Для начинки обжарьте лук, морковь и грибы 5–7 минут на растительном масле, затем добавьте сыр и петрушку, перемешайте и слегка остудите.
  4. Выложите начинку на рыбу и сверните рулетиком, закрепив зубочисткой.
  5. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, смажьте сметаной и запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.
  6. Достаньте из духовки и аккуратно удалите зубочистки.

Советы

  • Для сметаны можно использовать любой процент жирности.

Источник

Читайте нас также:
#кулинария #здоровое питание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование показало связь между использованием гаджетов и словарным запасом малышей
Изображение к статье: Красные флажки в отношениях: какие женские привычки заставляют мужчину терять интерес
Изображение к статье: ChatGPT: чего ни в коем случае нельзя спрашивать в 2026 году
Изображение к статье: Эти 7 вещей ни за что не наденет женщина с хорошим вкусом в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео