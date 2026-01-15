Если хочется приготовить вкусное рыбное блюдо без лишних затрат, эти рулетики из салаки — отличный вариант. Простая начинка из овощей, грибов и сыра делает их сочными и ароматными, а готовое блюдо одинаково вкусно как горячим, так и холодным.