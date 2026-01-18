Baltijas balss logotype
Достаточно двух признаков: как понять, что партнёр вас не любит 0 449

Люблю!
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Достаточно двух признаков: как понять, что партнёр вас не любит

В отношениях порой сложно отличить временные трудности от системных проблем, но существуют два характерных поведения, которые могут свидетельствовать о том, как на самом деле партнёр к вам относится. Если они повторяются регулярно и не исчезают после разговоров, это серьёзный повод задуматься о серьёзности чувств и уважении в паре.

1. Наказание молчанием

Одним из тревожных сигналов может быть регулярное молчание в ответ на конфликт или вопрос. Партнёр, который прекращает общение, игнорирует ваши попытки диалога или делает вид, что вас не существует, использует тишину как способ давления. Часто такое поведение — не просто пауза, а попытка вызвать у вас чувство вины, дискомфорта и внутренней напряжённости.

Это отражает не заботу о сохранении отношений, а стремление контролировать ситуацию — и делать это за счёт эмоционального благополучия другого человека. В здоровой паре партнёр может попросить паузу для того, чтобы собраться с мыслями, но обязательно объяснит это и согласует с вами.

2. Использование ваших слабостей против вас

Вторая модель поведения, на которую стоит обратить внимание, — это когда ваши откровения и уязвимые моменты становятся инструментом манипуляции. Вы делитесь своими страхами, переживаниями, сокровенными мыслями в надежде на поддержку, но в ответ получаете не понимание, а критику, обесценивание или насмешки.

Люди, которые действительно ценят и любят, воспринимают доверие партнёра как важную часть отношений. Они слушают, проявляют внимание и признают ценность вашего внутреннего мира. Применение же этих знаний против вас в споре или спорной ситуации — признак нехватки уважения и эмоционального участия.

Если оба этих поведения проявляются регулярно и не исчезают после откровенных разговоров, это может указывать на то, что партнёр не вкладывается в отношения так, как вам хотелось бы. Взаимное уважение, готовность к диалогу и бережное отношение к чувствам друг друга — вот что составляет основу здоровой любви, а не тактика манипуляции или избегания.

#отношения #эмоции #психология #мужчина и женщина #любовь
