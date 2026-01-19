Если человек поскользнулся, важно постараться сгруппироваться и по возможности упасть на бок или на ягодицы, заявил травматолог Максим Антипин.

При гололёде важно выбирать для передвижения очищенные участки дороги, обработанные антигололёдной смесью. Врач порекомендовал концентрироваться на ходьбе, не отвлекаться по сторонам и держать руки свободными. Оптимальная походка в таких условиях напоминает движения пингвина: мелкими шажками для сохранения равновесия. Не следует бежать за уходящим транспортом или мигающим зелёным сигналом светофора.

Для безопасной ходьбы необходима удобная обувь с нескользящей рифлёной подошвой. По словам врача, наиболее распространены травмы конечностей: ушибы, повреждения связок, переломы лучезапястных, локтевых и голеностопных суставов. Серьёзные последствия могут возникнуть при ударе головой о землю. Особенно опасно ударяться затылком об лёд: это может привести к черепно‑мозговой травме и потере сознания.