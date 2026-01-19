Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Травматолог: при падении важно падать на бок или ягодицы 0 269

Люблю!
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Травматолог: при падении важно падать на бок или ягодицы
ФОТО: twitter

Если человек поскользнулся, важно постараться сгруппироваться и по возможности упасть на бок или на ягодицы, заявил травматолог Максим Антипин.

При гололёде важно выбирать для передвижения очищенные участки дороги, обработанные антигололёдной смесью. Врач порекомендовал концентрироваться на ходьбе, не отвлекаться по сторонам и держать руки свободными. Оптимальная походка в таких условиях напоминает движения пингвина: мелкими шажками для сохранения равновесия. Не следует бежать за уходящим транспортом или мигающим зелёным сигналом светофора.

Для безопасной ходьбы необходима удобная обувь с нескользящей рифлёной подошвой. По словам врача, наиболее распространены травмы конечностей: ушибы, повреждения связок, переломы лучезапястных, локтевых и голеностопных суставов. Серьёзные последствия могут возникнуть при ударе головой о землю. Особенно опасно ударяться затылком об лёд: это может привести к черепно‑мозговой травме и потере сознания.

Читайте нас также:
#медицина #безопасность #травмы #профилактика #гололед #советы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Канадские Скалистые горы
Изображение к статье: Как распознать «маменькиного сынка»: три признака инфантильного мужчины
Изображение к статье: 5 видов сладостей, которые можно есть, даже если вы на строгой диете
Изображение к статье: Чистота – залог раздора? Как бытовые споры разрушают отношения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео