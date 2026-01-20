Некоторые витамины и минералы усваиваются эффективнее, когда их принимают вместе. Эксперты назвали шесть комбинаций, которые помогают организму получать максимальную пользу из пищи и добавок, а также объяснили, какие сочетания стоит избегать.

1. Витамин D и кальций

Витамин D необходим для усвоения кальция в кишечнике. Без достаточного уровня D организм усваивает лишь 10–15% кальция, тогда как при его наличии усвоение достигает 30–40%.

2. Витамин B6 и магний

Витамин B6 улучшает всасывание магния и помогает активировать его в организме. Вместе они поддерживают работу мышц, нервов, уровень сахара и снижают стресс.

3. Витамин C и железо

Витамин C усиливает усвоение железа из пищи и добавок. Особенно полезно для вегетарианцев или людей с низким уровнем железа.

4. Витамин A и цинк

Цинк необходим для биодоступности витамина A. Совместное потребление этих веществ помогает поддерживать зрение, здоровье кожи и иммунную систему.

5. Витамин E и селен

Эти антиоксиданты усиливают действие друг друга: селен возвращает витамин E в активную форму, увеличивая защиту клеток от свободных радикалов.

6. Витамин D, витамин K2 и витамин A

Жирорастворимое трио поддерживает здоровье костей и иммунной функции. Витамин K2 направляет кальций в кости, витамин D усиливает его усвоение, а витамин A балансирует иммунные свойства.

Комбинации, которых лучше избегать

Железо и кальций

Железо и цинк

Кальций и магний

Витамин B12 и витамин C

Медь и цинк

Синергия витаминов и минералов помогает организму лучше усваивать питательные вещества, но важно учитывать баланс, время приема и индивидуальные потребности. Перед добавлением новых добавок в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.

