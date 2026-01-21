Исследования показывают, что имбирь может быть полезен при астме, нормализует функцию печени и способствует растворению камней в почках. Напиток содержит магний, витамин C и другие важные минералы, поддерживающие здоровье организма на длительное время. По некоторым данным, имбирный чай способен замедлять рост раковых клеток, не нарушая при этом деление здоровых клеток.