Исследования показывают, что имбирь может быть полезен при астме, нормализует функцию печени и способствует растворению камней в почках. Напиток содержит магний, витамин C и другие важные минералы, поддерживающие здоровье организма на длительное время. По некоторым данным, имбирный чай способен замедлять рост раковых клеток, не нарушая при этом деление здоровых клеток.
Польза имбирного чая
Имбирный чай активно используется для профилактики и лечения различных недугов:
- Поддержка при простудных заболеваниях, включая грипп и герпес
- Улучшение работы сердца и профилактика инсульта
- Снижение головной и мышечной боли
- Повышение иммунной защиты организма
- Улучшение циркуляции крови и снабжения тканей питательными веществами и кислородом
Как приготовить целебный имбирный чай
Ингредиенты:
- 1 ст. л. мёда
- 2 ст. л. кокосового молока
- ¼ ч. л. куркумы
- ¼ ч. л. молотого имбиря
- 1 стакан воды
Приготовление:
- Вскипятите воду на слабом огне.
- Добавьте куркуму и имбирь, варите 7 минут.
- Снимите с огня, добавьте кокосовое молоко.
- Процедите чай и подсластите мёдом.
Регулярное употребление имбирного чая, особенно в холодное время года, помогает укрепить организм и защититься от вирусных инфекций.
