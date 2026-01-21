Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Куриные котлеты с ананасами и расплавленным сыром: быстрый и необычный ужин 0 238

Люблю!
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куриные котлеты с ананасами и расплавленным сыром: быстрый и необычный ужин

Сочетание куриного фарша, ананасов и апельсинового сока придаёт котлетам выразительный кисло-сладкий вкус, а сырная корочка делает блюдо особенно аппетитным.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Сушёный имбирь — ¼ ч. л.
  • Сушёный чеснок — 1 ч. л.
  • Паприка — ½ ч. л.
  • Острый перец — ¼ ч. л.
  • Сливочное масло — 40 г
  • Апельсиновый сок (из ¼ апельсина) — 50–60 мл
  • Консервированные ананасы (кольца) — 5–6 шт.
  • Сыр гауда, натёртый — 80 г

Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на 20 г сливочного масла до прозрачности (3–4 минуты на среднем огне).
  2. В миске соедините куриный фарш с обжаренным луком, солью, перцем, имбирём, чесноком, паприкой и острым перцем. Влейте апельсиновый сок и тщательно перемешайте.
  3. Ананасы обсушите, нарежьте кубиками (1–2 кольца можно оставить для украшения) и добавьте в фарш.
  4. Сформируйте котлеты, фрикадельки или лепёшки (на 4–6 порций). Обжарьте на оставшемся масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  5. Выложите заготовки в форму для запекания, посыпьте сыром.
  6. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до расплавления и лёгкого подрумянивания сыра.

Подавайте с рисом или овощным гарниром — получится яркий и ароматный ужин с кисло-сладкой ноткой.

Источник

Читайте нас также:
#кулинария #сыр #ужин #курица #духовка #ананас #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лариса Гузеева показала свои самые неудачные фото — реакция фанатов удивила
Изображение к статье: Секс или катастрофа: как воздержание портит жизнь и доход
Изображение к статье: Эндокринолог: йодированную соль нужно добавлять после приготовления
Изображение к статье: Что делать, если ребенок ничего не ест, кроме сладкого?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео