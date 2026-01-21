Сочетание куриного фарша, ананасов и апельсинового сока придаёт котлетам выразительный кисло-сладкий вкус, а сырная корочка делает блюдо особенно аппетитным.
Ингредиенты:
- Куриный фарш — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Сушёный имбирь — ¼ ч. л.
- Сушёный чеснок — 1 ч. л.
- Паприка — ½ ч. л.
- Острый перец — ¼ ч. л.
- Сливочное масло — 40 г
- Апельсиновый сок (из ¼ апельсина) — 50–60 мл
- Консервированные ананасы (кольца) — 5–6 шт.
- Сыр гауда, натёртый — 80 г
Приготовление:
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на 20 г сливочного масла до прозрачности (3–4 минуты на среднем огне).
- В миске соедините куриный фарш с обжаренным луком, солью, перцем, имбирём, чесноком, паприкой и острым перцем. Влейте апельсиновый сок и тщательно перемешайте.
- Ананасы обсушите, нарежьте кубиками (1–2 кольца можно оставить для украшения) и добавьте в фарш.
- Сформируйте котлеты, фрикадельки или лепёшки (на 4–6 порций). Обжарьте на оставшемся масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Выложите заготовки в форму для запекания, посыпьте сыром.
- Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до расплавления и лёгкого подрумянивания сыра.
Подавайте с рисом или овощным гарниром — получится яркий и ароматный ужин с кисло-сладкой ноткой.
Читайте нас также:
Оставить комментарий