Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ангел или демон внутри тебя: кто покровительствует твоему знаку зодиака 0 694

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ангел или демон внутри тебя: кто покровительствует твоему знаку зодиака

У каждого человека, согласно эзотерическим представлениям, есть две силы — светлая и тёмная. Их противостояние отражается в характере, поступках и жизненном выборе. Астрология идёт ещё дальше и утверждает: у каждого знака зодиака есть свой ангел и свой демон, которые по-разному влияют на судьбу и поведение человека. Разберёмся, кто именно сопровождает каждый знак и какие черты они усиливают.

Огненные знаки

Огненная стихия — это энергия, страсть и стремление быть в центре событий. Представители этих знаков нуждаются в признании, легко загораются идеями и так же быстро могут вспыхнуть эмоциями.

Овен

У Овна два главных покровителя:

  • ангел искренности Бакариил;
  • демон ненависти и малодушия.

Ангел наделяет Овнов открытостью, оптимизмом и уверенностью в себе, помогает в быту и защищает детей. Под его влиянием представители знака честны и не терпят лицемерия.

Демон же провоцирует вспышки ярости, грубость и импульсивность. Иногда он толкает Овна к малодушию — молчать там, где нужно отстаивать своё мнение, что позже вызывает сильные угрызения совести.

Лев

Львом управляют:

  • демон тщеславия Шелхабирон;
  • ангел сердечности Аквариил.

Под влиянием демона Львы становятся высокомерными, не принимают критику и проявляют авторитарность. Им кажется, что окружающие априори ниже их.

Когда же берет верх ангел, Лев превращается в щедрого, великодушного и по-настоящему тёплого человека, стремящегося к духовному росту и помощи другим.

Стрелец

Покровители Стрельца:

  • ангел жизнерадостности Адначиил;
  • демон надменности Нааширон.

Ангел помогает Стрельцу следовать высоким идеалам, добиваться свободы, успеха в карьере и личной жизни.

Демон внушает чувство исключительности и превосходства, из-за чего Стрелец перестаёт слышать критику и смотрит на окружающих свысока.

Знаки земли

Земные знаки ценят стабильность, надёжность и материальную основу жизни. Они внешне спокойны, но очень глубоки эмоционально.

Телец

Покровители Тельца:

  • ангел добродушия Аматиил;
  • демон упрямства и жадности Адимирон.

Ангел помогает выбрать верный путь, вселяет надежду и укрепляет верность слову и близким.

Демон делает Тельца мелочным, жадным и чрезмерно зацикленным на материальных благах, из-за чего он может стать агрессивным и упрямым.

Дева

Деву сопровождают:

  • ангел постоянства Кадмиил;
  • демон зависти и недовольства Цепарирон.

Ангел наделяет терпением, силой духа и способностью достигать высоких целей.

Демон пробуждает холодность, придирчивость и зависть к тем, кто оказался успешнее.

Козерог

Покровители Козерога:

  • ангел выносливости Камбиил;
  • демон холодности Дагдагирон.

Демон делает Козерога отчуждённым и безразличным: если человек разочаровал его — он словно перестаёт существовать.

Ангел же раскрывает заботливость, надёжность и способность быть верным другом.

Воздушные знаки

Воздушные знаки стремятся к балансу и интеллектуальному развитию. Их эмоции переменчивы, но ум всегда активен.

Близнецы

Под покровительством:

  • ангела жизнерадостности Бахрама;
  • демона коварства Целладимирона.

Ангел помогает легко находить знакомства и выходить из сложных ситуаций.

Демон может толкать к двуличию, обману и поверхностным отношениям, особенно в личной сфере.

Весы

Покровители Весов:

  • демон эгоизма и настроений Обирирон;
  • ангел меры и открытости Барчиил.

Демон усиливает сомнения, неуверенность и склонность манипулировать людьми.

Ангел же дарует внутреннюю гармонию, обаяние и способность сохранять равновесие даже в кризисных ситуациях.

Водолей

Водолея сопровождают:

  • ангел дружбы Катетил;
  • демон отчуждения Бехемирон.

Демон усиливает склонность к одиночеству и разрушает связи с близкими людьми.

Ангел побуждает к искренней дружбе и напоминает, что Водолею важно восстанавливать силы через общение и природу.

Водные знаки

Водная стихия — это интуиция, эмоции и глубокая чувствительность. Эти знаки тонко чувствуют окружающий мир.

Рак

Покровители Рака:

  • ангел сочувствия Дина;
  • демон лжи и властолюбия Шихрирон.

Демон заставляет Раков жаловаться, манипулировать близкими и искажать реальность ради выгоды.

Ангел же учит состраданию, поддержке слабых и духовному развитию.

Скорпион

Скорпиону покровительствуют:

  • ангел правды Гавриил;
  • демон мести Нечешетирон.

Ангел помогает отстаивать истину и выходить победителем из сложных ситуаций.

Демон пробуждает ярость, подозрительность и склонность к жестокой мести.

Рыбы

Покровители Рыб:

  • ангел любви Егалмиил;
  • демон пороков Нешимирон.

Демон вводит Рыб в состояние апатии и ухода от ответственности.

Ангел же дарит им обаяние, сострадание, творческую энергию и способность любить.

Итог

Ангелы и демоны присутствуют в каждом человеке независимо от знака зодиака. Они лишь усиливают определённые черты характера, но не лишают свободы воли. Кем быть — светлой или тёмной стороной — каждый решает сам.

Читайте нас также:
#астрология #эзотерика #знаки зодиака #эмоции #характер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как воспитывают детей Безос, Гейтс и Цукерберг: как миллиардеры готовят детей ко взрослой жизни
Изображение к статье: Алсу не одна: её новым поклонником оказался экс-ухажёр Бузовой
Изображение к статье: Мясное рагу за 10 минут: быстро, просто и вкусно
Изображение к статье: Обветренная кожа после мороза: 3 эффективных шага для восстановления в домашних условиях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео