У каждого человека, согласно эзотерическим представлениям, есть две силы — светлая и тёмная. Их противостояние отражается в характере, поступках и жизненном выборе. Астрология идёт ещё дальше и утверждает: у каждого знака зодиака есть свой ангел и свой демон, которые по-разному влияют на судьбу и поведение человека. Разберёмся, кто именно сопровождает каждый знак и какие черты они усиливают.

Огненные знаки

Огненная стихия — это энергия, страсть и стремление быть в центре событий. Представители этих знаков нуждаются в признании, легко загораются идеями и так же быстро могут вспыхнуть эмоциями.

Овен

У Овна два главных покровителя:

ангел искренности Бакариил ;

; демон ненависти и малодушия.

Ангел наделяет Овнов открытостью, оптимизмом и уверенностью в себе, помогает в быту и защищает детей. Под его влиянием представители знака честны и не терпят лицемерия.

Демон же провоцирует вспышки ярости, грубость и импульсивность. Иногда он толкает Овна к малодушию — молчать там, где нужно отстаивать своё мнение, что позже вызывает сильные угрызения совести.

Лев

Львом управляют:

демон тщеславия Шелхабирон ;

; ангел сердечности Аквариил.

Под влиянием демона Львы становятся высокомерными, не принимают критику и проявляют авторитарность. Им кажется, что окружающие априори ниже их.

Когда же берет верх ангел, Лев превращается в щедрого, великодушного и по-настоящему тёплого человека, стремящегося к духовному росту и помощи другим.

Стрелец

Покровители Стрельца:

ангел жизнерадостности Адначиил ;

; демон надменности Нааширон.

Ангел помогает Стрельцу следовать высоким идеалам, добиваться свободы, успеха в карьере и личной жизни.

Демон внушает чувство исключительности и превосходства, из-за чего Стрелец перестаёт слышать критику и смотрит на окружающих свысока.

Знаки земли

Земные знаки ценят стабильность, надёжность и материальную основу жизни. Они внешне спокойны, но очень глубоки эмоционально.

Телец

Покровители Тельца:

ангел добродушия Аматиил ;

; демон упрямства и жадности Адимирон.

Ангел помогает выбрать верный путь, вселяет надежду и укрепляет верность слову и близким.

Демон делает Тельца мелочным, жадным и чрезмерно зацикленным на материальных благах, из-за чего он может стать агрессивным и упрямым.

Дева

Деву сопровождают:

ангел постоянства Кадмиил ;

; демон зависти и недовольства Цепарирон.

Ангел наделяет терпением, силой духа и способностью достигать высоких целей.

Демон пробуждает холодность, придирчивость и зависть к тем, кто оказался успешнее.

Козерог

Покровители Козерога:

ангел выносливости Камбиил ;

; демон холодности Дагдагирон.

Демон делает Козерога отчуждённым и безразличным: если человек разочаровал его — он словно перестаёт существовать.

Ангел же раскрывает заботливость, надёжность и способность быть верным другом.

Воздушные знаки

Воздушные знаки стремятся к балансу и интеллектуальному развитию. Их эмоции переменчивы, но ум всегда активен.

Близнецы

Под покровительством:

ангела жизнерадостности Бахрама ;

; демона коварства Целладимирона.

Ангел помогает легко находить знакомства и выходить из сложных ситуаций.

Демон может толкать к двуличию, обману и поверхностным отношениям, особенно в личной сфере.

Весы

Покровители Весов:

демон эгоизма и настроений Обирирон ;

; ангел меры и открытости Барчиил.

Демон усиливает сомнения, неуверенность и склонность манипулировать людьми.

Ангел же дарует внутреннюю гармонию, обаяние и способность сохранять равновесие даже в кризисных ситуациях.

Водолей

Водолея сопровождают:

ангел дружбы Катетил ;

; демон отчуждения Бехемирон.

Демон усиливает склонность к одиночеству и разрушает связи с близкими людьми.

Ангел побуждает к искренней дружбе и напоминает, что Водолею важно восстанавливать силы через общение и природу.

Водные знаки

Водная стихия — это интуиция, эмоции и глубокая чувствительность. Эти знаки тонко чувствуют окружающий мир.

Рак

Покровители Рака:

ангел сочувствия Дина ;

; демон лжи и властолюбия Шихрирон.

Демон заставляет Раков жаловаться, манипулировать близкими и искажать реальность ради выгоды.

Ангел же учит состраданию, поддержке слабых и духовному развитию.

Скорпион

Скорпиону покровительствуют:

ангел правды Гавриил ;

; демон мести Нечешетирон.

Ангел помогает отстаивать истину и выходить победителем из сложных ситуаций.

Демон пробуждает ярость, подозрительность и склонность к жестокой мести.

Рыбы

Покровители Рыб:

ангел любви Егалмиил ;

; демон пороков Нешимирон.

Демон вводит Рыб в состояние апатии и ухода от ответственности.

Ангел же дарит им обаяние, сострадание, творческую энергию и способность любить.

Итог

Ангелы и демоны присутствуют в каждом человеке независимо от знака зодиака. Они лишь усиливают определённые черты характера, но не лишают свободы воли. Кем быть — светлой или тёмной стороной — каждый решает сам.