У каждого человека, согласно эзотерическим представлениям, есть две силы — светлая и тёмная. Их противостояние отражается в характере, поступках и жизненном выборе. Астрология идёт ещё дальше и утверждает: у каждого знака зодиака есть свой ангел и свой демон, которые по-разному влияют на судьбу и поведение человека. Разберёмся, кто именно сопровождает каждый знак и какие черты они усиливают.
Огненные знаки
Огненная стихия — это энергия, страсть и стремление быть в центре событий. Представители этих знаков нуждаются в признании, легко загораются идеями и так же быстро могут вспыхнуть эмоциями.
Овен
У Овна два главных покровителя:
- ангел искренности Бакариил;
- демон ненависти и малодушия.
Ангел наделяет Овнов открытостью, оптимизмом и уверенностью в себе, помогает в быту и защищает детей. Под его влиянием представители знака честны и не терпят лицемерия.
Демон же провоцирует вспышки ярости, грубость и импульсивность. Иногда он толкает Овна к малодушию — молчать там, где нужно отстаивать своё мнение, что позже вызывает сильные угрызения совести.
Лев
Львом управляют:
- демон тщеславия Шелхабирон;
- ангел сердечности Аквариил.
Под влиянием демона Львы становятся высокомерными, не принимают критику и проявляют авторитарность. Им кажется, что окружающие априори ниже их.
Когда же берет верх ангел, Лев превращается в щедрого, великодушного и по-настоящему тёплого человека, стремящегося к духовному росту и помощи другим.
Стрелец
Покровители Стрельца:
- ангел жизнерадостности Адначиил;
- демон надменности Нааширон.
Ангел помогает Стрельцу следовать высоким идеалам, добиваться свободы, успеха в карьере и личной жизни.
Демон внушает чувство исключительности и превосходства, из-за чего Стрелец перестаёт слышать критику и смотрит на окружающих свысока.
Знаки земли
Земные знаки ценят стабильность, надёжность и материальную основу жизни. Они внешне спокойны, но очень глубоки эмоционально.
Телец
Покровители Тельца:
- ангел добродушия Аматиил;
- демон упрямства и жадности Адимирон.
Ангел помогает выбрать верный путь, вселяет надежду и укрепляет верность слову и близким.
Демон делает Тельца мелочным, жадным и чрезмерно зацикленным на материальных благах, из-за чего он может стать агрессивным и упрямым.
Дева
Деву сопровождают:
- ангел постоянства Кадмиил;
- демон зависти и недовольства Цепарирон.
Ангел наделяет терпением, силой духа и способностью достигать высоких целей.
Демон пробуждает холодность, придирчивость и зависть к тем, кто оказался успешнее.
Козерог
Покровители Козерога:
- ангел выносливости Камбиил;
- демон холодности Дагдагирон.
Демон делает Козерога отчуждённым и безразличным: если человек разочаровал его — он словно перестаёт существовать.
Ангел же раскрывает заботливость, надёжность и способность быть верным другом.
Воздушные знаки
Воздушные знаки стремятся к балансу и интеллектуальному развитию. Их эмоции переменчивы, но ум всегда активен.
Близнецы
Под покровительством:
- ангела жизнерадостности Бахрама;
- демона коварства Целладимирона.
Ангел помогает легко находить знакомства и выходить из сложных ситуаций.
Демон может толкать к двуличию, обману и поверхностным отношениям, особенно в личной сфере.
Весы
Покровители Весов:
- демон эгоизма и настроений Обирирон;
- ангел меры и открытости Барчиил.
Демон усиливает сомнения, неуверенность и склонность манипулировать людьми.
Ангел же дарует внутреннюю гармонию, обаяние и способность сохранять равновесие даже в кризисных ситуациях.
Водолей
Водолея сопровождают:
- ангел дружбы Катетил;
- демон отчуждения Бехемирон.
Демон усиливает склонность к одиночеству и разрушает связи с близкими людьми.
Ангел побуждает к искренней дружбе и напоминает, что Водолею важно восстанавливать силы через общение и природу.
Водные знаки
Водная стихия — это интуиция, эмоции и глубокая чувствительность. Эти знаки тонко чувствуют окружающий мир.
Рак
Покровители Рака:
- ангел сочувствия Дина;
- демон лжи и властолюбия Шихрирон.
Демон заставляет Раков жаловаться, манипулировать близкими и искажать реальность ради выгоды.
Ангел же учит состраданию, поддержке слабых и духовному развитию.
Скорпион
Скорпиону покровительствуют:
- ангел правды Гавриил;
- демон мести Нечешетирон.
Ангел помогает отстаивать истину и выходить победителем из сложных ситуаций.
Демон пробуждает ярость, подозрительность и склонность к жестокой мести.
Рыбы
Покровители Рыб:
- ангел любви Егалмиил;
- демон пороков Нешимирон.
Демон вводит Рыб в состояние апатии и ухода от ответственности.
Ангел же дарит им обаяние, сострадание, творческую энергию и способность любить.
Итог
Ангелы и демоны присутствуют в каждом человеке независимо от знака зодиака. Они лишь усиливают определённые черты характера, но не лишают свободы воли. Кем быть — светлой или тёмной стороной — каждый решает сам.
